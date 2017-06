Primăria Capitalei vrea achiziționarea ELCEN

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a precizat vineri că ministerul şi-ar fi dorit să transfere cu titlu gratuit pachetul de acţiuni al Societăţii Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) către Municipiul Bucureşti, dar că acest lucru nu a fost posibil din punct de vedere legal.



"Iniţial, noi ne-am dorit chiar darea în administrare a acţiunilor pentru gestionare direct la PMB. Pe lege, nu a fost posibil acest lucru: transferul cu titlu gratuit, cunoaşteţi şi dvs, datorită unei decizii a CCR, nu mai este posibil, şi atunci singura posibilitate pe care ne-a indicat-o atât Ministerul de Justiţie, cât şi Ministerul de Finanţe este aceea de vânzare a acţiunilor la valoarea nominală. Poate că mulţi dintre dvs cunoaşteţi bine activele care există la ora actuală în portofoliul ELCEN. Vă asigur că nu doar acoperă suma care rezultă în urma unui anumit calcul legat de valoarea nominală a unei acţiuni şi numărul de acţiuni, dar în acelaşi timp, ideea în sine de producere a energiei termice pentru Bucureşti este foarte importantă", a spus Toma Petcu.



El a apreciat că în cazul în care nu va fi realizat transferul de acţiuni, ar putea fi ultimul an în care energia termică este furnizată populaţiei bucureştene în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile.



Avocatul Gheorghe Piperea, administratorul judiciar RADET, a reamintit că RADET şi ELCEN se află în procedură de insolvenţă, în cazul ambelor existând un plan de reorganizare care prevede fuziunea dintre cele două societăţi, entitatea absorbantă fiind RADET.



"Ceea ce se propune azi e o soluţie pe care o consider cât se poate de eficientă atât din punct de vedere economic, cât şi juridic, pentru că practic facilitează această fuziune, despre care se vorbeşte de mai mult de zece ani în spaţiul public. (...) Din punct de vedere financiar se vede o datorie pe care o are RADET către ELCEN de 3,7 miliarde lei. Ea este înscrisă pe tabelul creanţelor în momentul de faţă, chiar dacă e contestată. Din această sumă, numai 250 de milioane de lei reprezintă datoria efectivă pe care o are RADET la Elcen, restul este constituit din penalităţi", a explicat el.



Consilierul general PNL Cătălin Deaconescu a afirmat că trecerea acţiunilor ELCEN la PMB este un pas necesar, dar a criticat faptul că măsura a fost anunţată cu doar 12 ore înaintea şedinţei.



"Dacă până acum câteva luni eram în sintagma 'noaptea ca hoţii', acum am ajuns în sintagma 'dimineaţa ca băieţii deştepţi'. (...) Aş vrea să ştiu care sunt activele ELCEN, care sunt pasivele ELCEN, cât dintre active sunt gajate către bănci sau producătorii de gaz, care este starea tehnică a instalaţiilor. Avem în Strategia de termoficare a Municipiului Bucureşti că necesarul de investiţii estimat în următorii patru ani, pentru ELCEN, este de circa 900 de milioane de euro. Poate Bucureştiul să îşi asume această sumă doar pentru investiţii în capacităţi de producţie de energie termică?", au fost câteva din întrebările sale.



Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că valoarea nominală este mult mai mică decât un preţ obţinut în urma negocierii la valoarea de piaţă.



"Nu există preţ mai scăzut decât cel la valoarea nominală. (...) Şi gratis nu se poate, pentru că nu ne dă Ministerul Justiţiei avizul. (...) Dacă dumneavoastră nu votaţi, ne întâlnim cu acest proiect în septembrie, ceea ce este foarte târziu. Noi atunci trebuie să fim deja pregătiţi în ceea ce priveşte această fuziune. (...) E păcat că am ajuns acum la un punct în care să putem să luăm o decizie strategică, o decizie foarte bună pentru bucureşteni şi doar se ne împiedicăm de faptul că a fost în grabă. A fost în grabă pentru că ştiţi bine ce s-a întâmplat: nu am avut deschidere în perioada trecută la Guvern", a spus ea.



La propunerea Gabrielei Firea, consilierii generali au aprobat, vineri, proiectul de hotărâre privind obţinerea acordului de principiu pentru achiziţionarea de către Municipiul Bucureşti a pachetului integral de acţiuni al Societăţii Electrocentrale Bucureşti, deţinut în prezent de statul român (prin Ministerul Economiei - 97,51%) şi de Societatea Naţionala de Gaze Naturale ROMGAZ - 2,49%. AGERPRES