Primarul Chirica, nemulţumit că pompele de evacuare a apelor pluviale nu au pornit la timp

Primarul Mihai Chirica s-a arătat nemulţumit de faptul că pompele de evacuare a apei pluviale nu au pornit la timp, iar Iaşiul a fost inundat din cauza precipitaţiilor abundente.



Potrivit primarului Iaşiului, probleme deosebite au fost în zonele joase ale oraşului, în special pe Splai Bahlui, strada Sfântul Lazăr, Zona Industrială, bulevardul Nicolae Iorga, şi zona Podu de Piatră.



"S-au înregistrat cantităţi mari de precipitaţii, mai ales în zona de Nord Est a oraşului. Au fost afectate cartierele Galata, Podu Roş, unde au fost înregistrate precipitaţii de 50 - 70 litri/metru pătrat, spre deosebire de zona Bucium, Schitu Duca, Poieni, unde cantităţile de precipitaţii au fost foarte reduse sau chiar spre zero. Dimineaţă, când am ieşit la intervenţii, dinspre Miroslava curgea un şuvoi de apă de circa 40 de centimetri înălţime. Volume foarte mari de apă au venit spre oraş", a declarat primarul Chirica.



Edilul a adăugat că acest lucru nu justifică faptul că pompele de evacuare a apei pluviale nu au pornit la timp sau că nu s-a reuşit deblocarea la timp a stăvilarelor.



"Suntem oraşul celor şapte coline, cu bunele şi cu relele pe care trebuie să le suportăm datorită formei de relief. Am mai descoperit o deficienţă în cursul zilei de astăzi, faptul că există o încetineală nepermis de lungă în ceea ce priveşte pornirea pompelor din zona staţiilor de pompare din Iaşi. Două dintre ele, cartierele Podu de Piatră şi zona Alexandru cel Bun, la intersecţia cu strada Sarmisegetuza. Acum o oră încă nu se porniseră pompele de pe zona Alexandru cel Bun, deşi această chestiune este discutată de fiecare dată cu reprezentanţii ApaVital. Au fost discuţii şi dimineaţă. Ni s-a raportat că pompele funcţionează. Ne-am deplasat cu poliţia locală să vedem dacă funcţionează. Nu erau pornite. Au dat drumul abia acum aproximativ o oră. Mai există o deficienţă, a stăvilarelor. Apele Române solicită să stea închise, ApaVital solicită să stea deschise. Le-am cerut să se pună de acord când este avertisment de ploaie să ţină stăvilarele deschise pentru a putea evacua apa de urgenţă", a afirmat Chirica.



Declaraţiile primarului Iaşiului au fost făcute după ce, sâmbătă dimineaţa, între orele 08,45 şi 09,00, o ploaie puternică a afectat oraşul, mai multe zone fiind inundate. De asemenea, mai mulţi copaci au fost rupţi de furtună iar circulaţia mijloacelor de transport blocată. AGERPRES