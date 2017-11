Primarul Iașiului vrea să dea în judecată Guvernul pentru reforma fiscală

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat marţi că va solicita un aviz de neconstituţionalitate privind reforma fiscală, urmând să dea în judecată Guvernul pe motiv că aceasta "nu ţine cont nici de autonomia locală şi nici de legislaţia bugetară".



"S-a luat o decizie fără a se respecta conţinutul legii. Asta am spus-o încă de la începutul reformei, revoluţiei fiscale. Autorităţile publice locale nu au un mecanism pentru a combate o lege, dar pot apela la alte instituţii ale României. Această instituţie la care vom apela în primul rând e Avocatul Poporului. Totodată, vom ruga alte trei instituţii, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei, Procurorul General al României să intervină pe lângă Curtea Constituţională pentru a combate această OUG care nu respectă cadrul legal. Vom cere aviz de neconstituţionalitate a reformei fiscale", a declarat pentru AGERPRES primarul Mihai Chirica.



Potrivit acestuia, unul dintre principalele puncte încălcate prin această ordonanţă ce vizează reforma financiară, în ceea ce priveşte autorităţile publice locale, este Carta Europeană a autonomiei locale.



"La articolul 9, punctul 6, spune că "autorităţile publice locale trebuie", nu "pot", "trebuie să fie consultate de o manieră adecvată asupra modalităţilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin". Noi nu am fost consultaţi. Nimeni nu ne-a întrebat cum evoluează gradul de îndatorare, cum vom plăti datoriile la bănci, cum vom reuşi să acoperim programele de investiţii deja începute, de unde ne luăm şi ne compensăm resursele financiare pierdute, care este nivelul real al compensaţiei de care avem nevoie noi, ca autorităţi locale, şi cum vom răspunde mai departe provocărilor legii în ceea ce priveşte descentralizarea. Această Cartă este adoptată prin lege de statul român. Ne bazăm şi pe opinia Consiliului Fiscal, care a dat un aviz negativ", a afirmat primarul Mihai Chirica.



Conform acestuia, repercusiunile noii legislaţii încep să apară.



"Se vede foarte clar. Nu mai putem face acţiuni care erau prevăzute spre sfârşitul anului, care vizau şi acele persoane defavorizate. Asta pentru că nu mai avem cu ce", a spus primarul Mihai Chirica.



Edilul ieşean a menţionat că bugetul municipalităţii va pierde venituri în valoare de 95,6 milioane de lei.



"Am făcut calcule şi în cursul zilei de ieri (luni -n.r.). Aceste lucruri ne îngrijorează din ce în ce mai mult. Desigur nu intră primăria în faliment. De asta sunt aici. Nu poţi însă să prejudiciezi un oraş întreg. Dorim să aducem forţă de muncă, să aducem forţa de muncă care s-a disipat pe tot mapamondul, dar ne lovim de un declin economic datorat unei decizii care pur şi simplu nu respectă legea", a spus primarul Mihai Chirica.



Acesta a adăugat că Iaşiul "nu va fi singura municipalitate care va acţiona în instanţă Guvernul".



"Vom da în judecată Guvernul, pentru că această măsură nu ţine cont nici de autonomia locală, nici de legislaţia bugetară. (...) Nu vom fi singura municipalitate. Gândiţi-vă ce lovitură puternică este pentru comuna Miroslava, care pierde 1,5 milioane de euro, bani pe care îi investea în modernizarea reţelei de drumuri", a mai spus Chirica. AGERPRES