Probele la instalaţii şi calea de rulare pe Magistrala Drumul Taberei ar putea demara spre sfârșitul anului

Karina Knapek/Intact Images

Bucureştenii ar putea circula cu metroul între Eroilor şi Râul Doamnei în primul trimestru al anului viitor, iar condiţionat de sistemul de siguranţă al traficului, spre sfârşitul acestui an pot fi demarate probele la instalaţii, inclusiv ale căii de rulare, a declarat, joi, Constantin Mustăţea, directorul de Investiţii şi Achiziţii Publice al Metrorex.



"Condiţionat de sistemul de siguranţă al traficului, pentru că trenul nu poate circula fără acest sistem, putem să începem probe ale instalaţiilor, inclusiv ale căii de rulare, spre sfârşitul acestui an, astfel încât, dacă avem şi sistemul finalizat, la începutul anului viitor, să zicem în primul trimestru, se va putea circula cu metroul în Drumul Taberei. Suntem întârziaţi, dar întârzierile acestea au depins şi ele de o serie de factori. Singura problemă acum este aceasta a sistemului de siguranţă a traficului care are în el şi sistemul de informare dinamică, pentru că este în strictă legătură cu informaţia pe care o primeşte de la tren şi din calea de rulare", a menţionat Mustăţea, după o vizită a jurnaliştilor la staţiile de metrou Parc Drumul Taberei şi Favorit.



Practic, în prezent Metrorex se confruntă cu lipsa sistemului de siguranţă a circulaţiei, "cu care suntem în momentul de faţă puţin blocaţi".



"S-a derulat licitaţia. Au existat contestaţii încă de la faza premergătoare depunerii de către potenţialii ofertanţi a ofertelor. Ulterior, ca urmare a finalizării evaluării tehnice, există o contestaţie care se află acum pe rolul Tribunalului Bucureşti, cu termen 26 martie. Aşteptăm o decizie definitivă. Noi aşteptăm stabilirea termenelor de judecată încă de când a fost depusă contestaţia, din 19 decembrie 2017. Contestaţia a fost depusă de Siemens, care, în urma comunicărilor rezultatului evaluărilor tehnice, a fost eliminat, pentru că oferta nu a corespuns. Valoarea contractului pentru automatizare este de 121 de milioane de lei", a explicat Mustăţea.



El a precizat că acest contract pentru automatizare ar putea fi semnat cel târziu la începutul lunii iunie.



"Noi sperăm să se semneze contractul cel mai târziu la începutul lunii iunie. Contractul are două faze, este compus din două elemente: unul care este aferent trenului şi unul aferent reţelei. Elementul aferent trenului va fi realizat în momentul în care vor veni trenurile noi pentru această magistrală şi pentru care suntem acum în pregătire, finalizare şi demarare licitaţie. Deci, elementul din cale, împreună cu celelalte sisteme care se montează şi cu trenurile pe care le avem acum în dotare, va trebui să fie finalizat în termen de 9 luni de la momentul semnării contractului. Faza a doua se va implementa după ce vin trenurile noi, urmează să se monteze pe trenurile noi. În afară de faptul că prin acest sistem circulaţia trenului este monitorizată şi controlată, parametrii sunt controlaţi în permanenţă, asigură în acelaşi timp şi o siguranţă în ceea ce priveşte posibilitatea opririi unui tren în zona destinată la peron. Această instalaţie este capabilă să oprească trenul la peron cu o marjă de plus/minus 60 de centimetri", a subliniat reprezentantul Metrorex.



Pentru început, pe această secţiune traficul va fi asigurat cu trenuri de tip Bombardier, care au fost achiziţionate de Metrorex în două etape, prima în 2004 şi a doua în 2007. Pentru început, vor circula zece trenuri din flota actuală.



Referitor la stadiul în care se află staţiile de pe acest tronson, Constantin Mustăţea a precizat că staţia Favorit mai are nevoie de câteva elemente care sunt de închidere, de finisaje, elemente speciale. Staţia este în proporţie de 98% finalizată, iar cei 2% constau doar în aducerea câtorva panouri de închidere speciale şi mici elemente de aliniere sau curăţenie, dar şi în autorizarea elementelor de transport călători, de exemplu escalatoare şi lifturi care trebuie autorizate pentru funcţionarea pentru călători.



"Stadiul lucrărilor pe această secţiune, începând de la Eroilor până la Râul Doamnei, respectiv Valea Ialomiţei, variază între procentul maxim pe care îl vedeţi la Favorit, Orizont, Drumul Taberei 34, Romancierilor şi Brâncuşi de peste 90%, cu structuri realizate aproape de 100% şi finisaje între 95 şi 99%, în timp ce în cazul celorlalte patru staţii structurile sunt peste 90% finalizate, iar din punct de vedere al finisajelor staţia Râul Doamnei este înaintată cel mai puţin, între 5-7%, dar se lucrează într-un ritm destul de susţinut, continuând cu Eroilor, care are peste 50% finisaje, cu Parc Drumul Taberei, care este realizată în proporţie de 93-94% din punct de vedere al structurii şi 50% al finisajelor, Valea Ialomiţei, care este şi ea 100% structură şi 93% la finisaje", a mai spus sursa citată.



La rândul său, arhitectul Mădălina Trică a explicat că la nivelul finisajelor toate staţiile "s-au orientat şi şi-au găsit un concept în funcţie de ceea ce se întâmplă la suprafaţă".



"De exemplu, în staţia Parc Drumul Taberei veţi vedea inserţii la nivelul pereţilor cu imagini dedicate parcului: promenade, biciclete, copii în diverse situaţii de joacă. O altă staţie, Academia Militară, va avea clar o tematică militară. Acolo vor fi inserate panouri din tot ce ar însemna armata română terestră, navală, motive militare de antrenament în mare parte. Eroilor este o staţie care va prezenta monumente ale eroilor din toată ţara, serigrafii cu poze stilizate ale unor asemenea monumente", a spus ea.



În ceea ce priveşte staţia Favorit, denumirea a fost inspirată de complexul Favorit, care a fost construit în anii '70, care avea în componenţă cinematograful Favorit.



"Pe pereţi, este o peliculă cinematografică pe care sunt inscripţionate numerele care erau menite să anunţe începerea. numărătoarea inversă pe care cu toţii am văzut-o de-a lungul timpului. Toate spaţiile publice, atât la nivel de vestibul, cât şi la nivel de peron, sunt prezentate cu aceste inserţii la nivelul pereţilor", a menţionat arhitectul.



Totodată, staţia Favorit are prevăzută şi o staţie de garare, linie care iniţial a fost proiectată în partea dreaptă, însă, din cauză că nu s-au putut realiza lucrări în parc, s-a reconfigurat staţia şi s-a mutat această linie de garare pe partea opusă parcului.



La toate staţiile de pe primul tronson al M5, pereţii sunt acoperiţi cu tablă emailată.



"Este un finisaj rezistent la umiditate - o condiţie specială pentru staţiile de metrou -, anti-vandalism, durabil. La nivel de pardoseală, avem granitul, în diferite forme. Poate fi granit anticat, granit antiderapant sau granit lucios, mici inserţii în câmpul pardoselii. De asemenea, un element foarte important pentru staţiile de metrou de pe M5 sunt traseele speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, trasee din dale ceramice. Sunt de direcţionare, de direcţionare simplă, de intersecţie, de intersecţie în T, intersecţie de schimbare de direcţie, servicii", a adăugat Mădălina Trică.



Nu în ultimul rând, Constantin Mustăţea a dat asigurări că în prezent sunt bani pentru desfăşurarea lucrărilor.



"Dacă ritmul lucrărilor mai alert ne va permite să finalizăm până la sfârşitul anului şi să solicităm mai mulţi bani, o vom face. Până în prezent, banii sunt cei alocaţi din fonduri europene pentru această magistrală", a subliniat directorul.



Primul tronson al Magistralei 5 de metrou va avea o lungime de 6,871 kilometri, un depou şi zece staţii: Eroilor, Academia Militară, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu (Drumul Taberei 34), Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Valea Ialomiţei, Brâncuşi şi Râul Doamnei.



Valoarea lucrărilor pe secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Operă) este estimată la circa 3,12 miliarde de lei cu TVA.



Proiectul Magistralei 5 este finanţat din fonduri nerambursabile în cadrul programului Operaţional Sectorial - Transport 2007 - 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Magistrala 5 are trei secţiuni: Eroilor - Drumul Taberei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.AGERPRES