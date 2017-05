Protest în fața ambasadei Finlandei din București faţă de modul în care este gestionat cazul Cameliei Smicală

Zeci de persoane s-au adunat, duminică, la Ambasada Finlandei la Bucureşti, pentru a protesta faţă de modul în care este gestionat cazul Cameliei Smicală, ai cărei copii, Mihai şi Maria, au fost reţinuţi de către autorităţile finlandeze.



O parte dintre protestatari au afişat steaguri ale României, port tradiţional românesc şi icoane. Dintr-o boxă amenajată în faţa misiunii diplomatice au răsunat imnul României, dar şi diverse cântece. La un moment dat, din sistemul de sonorizare s-au auzit ţipetele unor copii. Respectivul sunet a fost un mesaj către ambasadoarea Finlandei la Bucureşti, Paivi Pohjanheimo, a afirmat Victor Roncea, reprezentant al Asociaţiei Civic Media. "Să audă şi modul cum au fost răpiţi doi copii minori de la mama lor. Era un strigăt de ajutor disperat", a spus Roncea.



Roncea a afirmat că manifestări similare sunt organizate în Timişoara, Botoşani, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa.



Potrivit lui Roncea. protestul este programat să se încheie cu un document semnat şi înaintat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) prin care se cere "eliberarea copiilor care sunt reţinuţi, încarceraţi practic în aceste lagăre de copii, fără a li se respecta drepturile de cetăţeni europeni".



El a spus că protestatarii cer statului român o atitudine "mult mai fermă".



"Vom protesta cu toate mijloacele pe care ni le permite democraţia", a spus el.



Prezent la protest, George Muntean a spus că a aflat de cazul Cameliei Smicală de pe internet. "În cazul acesta nu am văzut nicio reacţie a ambasadei noastre, a Ministerului de Externe, dovadă că nu le pasă de noi", a opinat el.



La protest au fost prezenţi şi parlamentarii Doru Coliu şi Constantin Codreanu. Protestatarii au avut pancarte cu mesaje precum "Finnish, it's Time to Finish", "Hands Off Our Kids" şi "MAE, reuneşte familia Smicală'.



Ei au scandat "Hoţii de copii", "Mihai şi Maria sunt România" şi "Copilărie, nu puşcărie!". De asemenea, au interpretat cântece religioase. Unul dintre protestatari a depus, pe gardul ambasadei, o icoană.



Ministerul Afacerilor Externe a publicat, sâmbătă, pe site-ul instituţiei, un rezumat al eforturilor făcute în cazul Smicală.



"Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ambasada României la Helsinki s-au implicat în mod prioritar în sprijinul cetăţenei române Camelia (Smicală - n.r.) Jalaskoski, încă de la început, din anul 2015, la momentul sesizării cu privire la instituţionalizarea celor doi copii minori ai acesteia", a postat ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, pe pagina sa oficială de Facebook.



Potrivit acestuia, MAE şi misiunea diplomatică română din capitala Finlandei "a stabilit şi menţine o legătură permanentă cu cetăţeana română în cauză, în favoarea căreia a întreprins multiple demersuri de asistenţă consulară, intervenind în repetate rânduri pe lângă serviciile locale de asistenţă socială şi protecţie a copiilor, autorităţile judiciare competente şi Ministerul Afacerilor Externe finlandez".



"Precizăm că atât doamna Camelia Jalaskoski, cât şi ambii minori rezultaţi din căsătoria încheiată în Finlanda deţin dublă cetăţenie, română şi finlandeză, şi au domiciliul pe teritoriul Finlandei. Din perspectiva autorităţilor finlandeze, cetăţenia efectivă atât a mamei, cât şi a minorilor, este cea finlandeză, care prevalează în raport cu cetăţenia română, aspect învederat constant de către partea finlandeză cu ocazia solicitărilor şi demersurilor diplomatice şi de asistenţă consulară ale Ambasadei României la Helsinki", arată MAE. AGERPRES