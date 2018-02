RATB va monta aer condiționat în 100 de troleibuze din cele 177 pe care le are în dotare

Christian Silva/Intact Images

Regia Autonoma de Transport Bucuresti va dota cu aer conditionat in salonul de calatori circa 100 de troleibuze Astra Irisbus. Regia a atribuit pe 20 februarie contractul pentru modernizarea acestora, licitatia fiind castigata de ICOM TRADING & CONSULTING SRL, iar valoarea contractului se ridica la 2,5 milioane de euro fara TVA, potrivit informatiilor publicate in SEAP.



Durata contractului este de 24 luni din momentul atribuirii. La licitatie s-a inscris o singura firma, cea care a si castigat. RATB are un parc de 177 troleibuze .

Sursa: hotnews.ro