REMIN, amendată pentru dezastrul ecologic de pe valea Lăpușului

Foto: Ziar MM

Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Maramures a amendat compania REMIN cu suma de 75.000 de lei in urma accidentulului care a avut loc saptamana trecuta la mina Baiut.

Conform unui comunicat de presa al Garzii de Mediu, amenda a fost data pentru “evacuarea apelor de mina sau de zacamant in cursurile de apa fara asigurarea epurarii corespunzatoare a acestora, astfel incat sa fie respectate limitele admise pentru evacuare in receptori naturali de suprafata”.

In data de 27.03.2018, la Punctul de lucru al minei Baiut, comuna Baiut, judetul Maramures, apartinand CNMPN REMIN SA, s-a produs o deversare accidentala cu ape de mina, care au poluat apele raului Lapus. Fenomenul a constat in deversarea apelor de mina neepurate provenite din galeria BREINER a minei Baiut, judetul Maramures, cauza probabila fiind acumularea de apa din spatele digului, prin patrunderea in subteran a apelor rezultate in urma ploilor si a topirii zapezii, perimetrul minier avand mai multe zone de surpare de mari dimensiuni.

Fenomenul a generat evacuari de apa si namol care au afectat raul Lapus. Urmare a acestui incident, comisarii Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Maramures, impreuna cu reprezentantii Apelor Romane au efectuat un control in timpul caruia au fost prelevate probe de apa din raul Lapus si au fost intocmite buletine de analiza de catre SGA Maramures. Rezultatul analizelor a aratat ca apa de mina evacuata era acida si prezenta incarcari mari la indicatorii analizati.

In urma controlului, comisarii GNM – CJ Maramures au aplicat o sanctiune contraventionala CNMPN REMIN SA, in valoare de 75.000 lei pentru “Evacuarea apelor de mina sau de zacamant in cursurile de apa fara asigurarea epurarii corespunzatoare a acestora, astfel incat sa fie respectate limitele admise pentru evacuare in receptori naturali de suprafata”, conform Legii apelor nr.107/1996 actualizata.

Totodata, comisarii Garzii Nationale de Mediu au stabilit urmatoarele masuri care vor fi indeplinite de CNMPN REMIN SA si SC CONVERSMIN SA:

• Monitorizarea in permanenta a evacuarii apei de mina si a lucrarilor post inchidere din perimetrul Breiner si neutralizarea apelor cu var;

• Refacerea lucrarilor de inchidere a digului de la galeria Breiner (cota +652m) si canalizarea apelor de mina (termen 30.05.2018)

• Realizarea lucrarilor de investitii (statii de epurare ape de mina, de la sectoarele miniere) prevazute in Planul de incetare a activitatii la Mina Baiut si a Programului de masuri privind realizarea lucrarilor pentru protectia calitatii apelor la mina Baiut, punct de lucru Baiut (termen iunie 2019)

In data de 29.03.2018, o echipa desemnata prin Ordinul Prefectului formata reprezentanti ai AJVPS Maramures, ai Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura si ai Asociatiei de Pescuit Sportiv ”Cheile Lapusului” a efectuat un control in zona defileul Lapusului, in timpul caruia s-a constatat ca debitul de apa de mina din galerie a revenit la normal, iar apa este limpede, aciditatea fiind neutralizata cu var.

Sursa: Ziar MM