Retrocedarea ilegală a 220 ha de pădure din Buzău, anulată de instanță

După mai bine de trei ani de proces reluat în această cauză, magistrații Judecătoriei Pătrârlagele au anulat titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie pentru 226 de hectare de pădure retrocedate în 2006 la Gura Teghii lui Nicolae Clăbescu în calitate de moștenitor al Elenei Clăbescu, scriu jurnaliștii de la opiniabuzau.ro.

Instanța a respins însă cererea Statului Român și a Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA privind anularea actelor subsecvente titlului de proprietate, respectiv a contractelor prin care suprafețele de pădure au ajuns ulterior în posesia concernului IKEA. Decizia nu este definitivă.

„Admite în parte acțiunea principală, așa cum a fost precizată ulterior (filele 25 și 109 din dosar - vol.I). Admite în parte cererea de intervenție în interes propriu a Statului Român, reprezentat de D.G.R.F.P. Galați – A.J.F.P. Buzău, precizată și completată ulterior la 14.05.2015 (fila 88 – vol. VI). Admite în parte cererea de intervenție accesorie formulată de R.N.P. ROMSILVA, prin Direcția Silvică Buzău. Respinge excepția lipsei calității procesuale active a intervenientei Budiș Monica Ivonne, unită cu fondul la data de 27.01.2016. Respinge în totalitate, ca neîntemeiată, cererea de intervenție în interes propriu, cu precizările și completările ulterioare formulată de intervenienta Budiș Monica Ivonne. Constată nulitatea absolută parțială a Hotărârii Comisiei Județene Buzău nr. 348/19.05.2006, în privința cererii formulată de Clăbescu Nicolae și constată nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr. 1/19.06.2006 și a titlului de proprietate nr. 43387/11.10.2006, emise pentru suprafața de 226 ha teren forestier de pe urma autoarei Elena Clăbescu pentru moștenitorul Clăbescu Nicolae. Respinge ca neîntemeiate atât cererea principală, cât și cererile de intervenție formulate de Statul Român și RNP ROMSILVA, în privința anulării actelor subsecvente titlului de proprietate menționat, respectiv: contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2473/25.10.2006 la BNP «Nica Nicolae Ciprian>; contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2491/26.10.2006 la BNP «Nica Nicolae Ciprian>; contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1405/27.08.2014 la BIN «Pătrășcanu Theodor Vlăduț – Iași> și contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 992/28.05.2015 la BIN Pătrășcanu Theodor Vlăduț – Iași>. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare“, se precizează în soluția instanței de la Pătârlagele.

