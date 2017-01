REVOLTĂTOR! O bătrână cu accident vascular cerebral, lăsată să zacă pe o targă pe holul Spitalului Județean de Urgență Constanța

O bătrână în vârstă de 87 de ani cu accident cerebral a fost lăsată să aștepte pe o targă pe holul Spitaluilui de Urgență Constanța mai mult de 24 de ore.



Fiica femeii a postat pe Facebook un mesaj plin de durere și frustrare. Aceasta spune că mama ei este, practic, uitată de medicii din Spitalul Județean Constanța pe holurile unității.



”As dori sa va impartasesc modul in care se trateaza bolnavii din Spitalul Judetean Constanta. de la ora 1 Dimineata. si pana la orele 19.39 ne aflam la URGENTA!! Fara sa rezolve situatia AU UITAT SA FACA TOMOGRAF SI ASTFEL A TREBUIT SA MAI STAM INCA 6 ORE IN PLUS! AM SOLICITAT O SALVARE PT TRANSFER LA SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE. RASPUNS ” NU AVEM SALVARI ” DATI-MI O SOLUTIE!! CE SA FAC?! LA CINE SA APELEZ? SUNT SI EU OPERATA DE COLOANA!! share va rog !! As dori sa mentionez ca mama are virsta de 87 ani si imobilizata iar aceste ore le petrece pe o targa veche care nu face decit sa-i accentueze durerile”



Preşedintele Consiliiului Judeţean Contanaţa, Horia Ţuţuianu, a reacţionat faţă de situaţia relatată: "Am discutat şi cu managerul, şi cu Consiliul de Administraţie. Se va face o anchetă şi dacă se dovedeşte că cineva nu şi-a făcut datoria cum trebuie, cei răspunzători vor fi sancţionaţi până chiar la demitere", scrie replicaonline.ro