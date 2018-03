S-a deschis circulaţia pe autostrăzile A2 şi A4, între Bucureşti - Constanţa şi Ovidiu - Agigea

Karina Knapek/Intact Images

Circulaţia rutieră pe A2, Bucureşti - Constanţa, şi A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisă, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Potrivit sursei citate, toate sectoarele de autostrăzi şi drumuri naţionale afectate de fenomenele meteorologice din ultimele zile au fost deszăpezite şi redate circulaţiei în condiţii de siguranţă.



"Având în vedere ultimele avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic din zonele tranzitate", atrage atenţia CNAIR.



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizările Cod galben şi Cod portocaliu de ger şi a emis, totodată, o informare de precipitaţii mixte şi polei, ninsori moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, valabilă până duminică dimineaţă.



Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 martie, ora 14:30 - 2 martie, ora 20:00, va fi în vigoare avertizarea Cod portocaliu în Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi local în Oltenia, unde gerul va fi persistent, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile înregistrate în această perioadă.



Astfel, în 26 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti, temperaturile maxime se vor situa frecvent între -12 şi -6 grade, iar cele minime se vor încadra, în general, între -22 şi -12 grade, izolat mai coborâte, sub -25 grade. În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor înregistra în Moldova şi, izolat, în restul teritoriului.



Pe de altă parte, începând de joi, ora 14:30 şi până vineri, ora 11:00, intră în vigoare avertizarea Cod galben în 16 judeţe din Banat, Oltenia, Crişana şi Transilvania. În aceste zone, valul de frig va persista şi se vor înregistra temperaturi cu peste 10 - 15 grade mai coborâte decât valorile normale pentru această perioadă. Valorile maxime vor fi negative în toate regiunile şi local va fi ger, mai ales dimineaţa şi noaptea.



Începând din seara zilei de joi de la ora 23:00 va fi valabilă la nivel naţional o informare meteo de precipitaţii mixte, polei, ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zăpadă şi intensificări ale vântului.



Conform ANM, până duminică la ora 10:00, temporar vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi şi perioade în care se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ploaie cu depunere de polei, în special în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Banat, precum şi pe arii mai restrânse în restul teritoriului.



Ninsorile vor fi moderate cantitativ, îndeosebi în sud-vestul ţării, iar în zona Munţilor Banatului şi în cea de vest a Carpaţilor Meridionali se va depune strat nou de zăpadă mai consistent. Temporar, intensificări ale vântului vor fi în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge în general 55 - 60 km/h, precum şi în zona montană înaltă, cu viteze de 70 - 90 km/h, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Unele intensificări ale vântului, dar la cote mai reduse, de 40 - 50 km/h, vor fi şi în regiunile extra-carpatice. AGERPRES