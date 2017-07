Sărbătoarea Tuberozelor la Sighișoara între 5 și 6 august

În perioada 5- 6 august, la Hoghilag, în apropiere de Sighişoara, va avea loc Sărbătoarea Tuberozelor.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, evenimentul se va desfăşoară în curtea Bisericii Evanghelice din Hoghilag. Atestată în anul 1446, biserica a fost închisă după plecarea masivă a saşilor din zonă şi a fost reintrodusă în circuitul turistic recent, special pentru acest eveniment.



"Prin organizarea Sărbătorii Tuberozelor contribuim la dezvoltarea unui circuit turistic strategic în România, unul durabil, care pune în prim plan tradiţiile locului, moştenirea lăsată aici de saşi, precum şi comunitatea din Hoghilag şi din împrejurimi. Ne-am dorit să arătăm publicului ce este unic în Hoghilag. (...) Următorul pas este să înscriem Hoghilag în cadrul Destinaţiilor Europene de Excelenţă şi deja avem un răspuns pozitiv din partea autorităţilor", susţine primarul comunei Hoghilag, Nicu Lazăr, citat în comunicat.



"Aşa cum Franţa are lanurile de lavandă, la fel România are câmpurile, grădinile de tuberoze din Hoghilag. Cu o tradiţie de peste o sută de ani în cultivarea tuberozelor, Hoghilag se numeşte astăzi şi Tărâmul tuberozelor. Am gândit Sărbătoarea Tuberozelor ca pe un eveniment de tip concept, care să arate atât latura tradiţională, cât şi latura culturală a ţinutului Hoghilag. Astfel, oferim pentru publicul larg o paletă de activităţi - de la tururile unice în România în grădinile de tuberoze la localnici, la ateliere şi workshop-uri creative cu valoare culturală şi aducem şi câteva experienţe de lux - fiindcă avem inclusiv ateliere de parfumerie şi câte o cină cu mâncare tradiţională în locuri de-a dreptul paradisiace", afirmă Claudia-Romana Rista, director executiv al evenimentului.



Pe 5 şi 6 august, în curtea Bisericii Evanghelice din Hoghliag vor avea loc mai multe ateliere vizitabile în timp real: Atelier de gătit cu flori, atelierul 'Parfumul de vin, de la moft la pasiune', un atelier de bijuterii florale, atelier de creaţii parfumate, atelier cu şi despre natură, atelier de împletituri florale pentru copii. De asemenea,serile vor fi dedicate activităţilor culturale şi de divertisment.



Sărbătoarea Tuberozelor este un eveniment desfăşurat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al Consiliului Judeţean Sibiu, organizat de Primăria din Hoghilag, în colaborare cu Claudia-Romana Rista (Fata Care Găteşte Cu Flori).