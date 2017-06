Șefa femeilor PMP Bihor, condamnată pentru că a condus beată

Gabriela Eler, secretar general adjunct şi preşedinte al organizaţiei de femei în filiala PMP Bihor, a fost condamnată la un an închisoare cu suspendare, după ce vara trecută a fost prinsă beată la volanul unui Jeep Cherokee. Poliţiştii au fost nevoiţi s-o extragă de la volan şi s-o sprijine serios ca să o poată duce la sediu.

Alcoolemia femeii, de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, depăşea de două ori şi ceva limita legală admisă.

Odată ajunsă la Medicină Legală, Eler a tot încercat să amâne procedura, doar, doar îi trece beţia, până când, sătui, poliţiştii au renunţat şi au dus-o înapoi la sediu, unde i-au întocmit dosar penal pentru refuz de recoltare probe biologice.

De aici și procesul care acum i-a adus prima condamnare, deocamdată aceasta nefiind definitivă.

Sursa: bihorel.ro