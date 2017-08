Sibiu: Cel mai mare parc din Sibiu transformat pentru o zi în 'Orăşelul Animalelor'

Cel mai mare parc din Sibiu, Sub Arini, se va transforma sâmbătă într-un mini-orăşel al animalelor, în cadrul unui proiect educaţional organizat de către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor şi Naturii 'Animal Life', potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES.



Proiectul 'Orăşelul Animalelor' ca scop educarea copiilor pentru a deveni adulţi empatici şi responsabili faţă de animale şi natură.



'De-a lungul celor peste 10 ani de activitate am trecut prin toate situaţiile posibile, multe dintre ele pe care nu ni le-am fi imaginat niciodată. (...). În aceşti ani de activitate am realizat că educaţia în privinţa protejării animalelor şi naturii este singura modalitate prin care putem să ne dezvoltăm ca societate într-o direcţie normală, modernă, responsabilă şi, în acelaşi timp, empatică faţă de animale', a declarat, potrivit comunicatului, vicepreşedintele asociaţiei Animal Life, Andreea Roseti.



Scopul acestui proiect este de a oferi un cadru în care cei mici şi cei mari pot interacţiona cu animalele, se pot cunoaşte între ei şi, în acelaşi timp, pot învăţa mai multe despre animale şi nevoile lor, se menţionează în comunicat.



'Participanţii la eveniment vor putea interacţiona cu animalele în cadrul unui minizoo unde se vor putea juca împreună cu oiţe, căpriţe, iepuraşi, căţeluşi şi pisicuţe, dar şi cu ponei. Voluntarii Animal Life vor fi acolo pentru a le oferi participanţilor informaţii relevante despre fiecare categorie de animăluţe', arată sursa citată.



Poneii vor putea fi şi călăriţi de către cei mici, care vor mai avea la dispoziţie şi o şaretă pentru plimbări prin parc.



De asemenea, va fi amenajată şi o zonă de picnic, unde iubitorii de animale vor putea întâlni pui de pisică şi de câini salvaţi de voluntarii asociaţiei şi disponibili pentru adopţie. Toate animalele sunt deparazitate şi vaccinate de către medicul colaborator al asociaţiei şi pot fi luate acasă după semnarea unui formular de adopţie, precizează sursa menţionată.



Organizatorii vor amenaja şi un traseu de agility, unde cei mici se vor putea întrece alături de căţeluşii lor într-un concurs. De asemenea, un dresor este invitat la acest eveniment pentru a le explica doritorilor elementele de bază ale dresajului canin.



În cadrul evenimentului 'Orăşelul Animalelor' va fi organizat şi un bazar, urmând ca toate fondurile obţinute să se ducă pentru finalizarea construcţiei adăpostului Animal Life din Dealul Guşteriţei. 'Lucrările la adăpost sunt foarte avansate, însă fondurile limitate de care asociaţia dispune îngreunează serios finalizarea acestui obiectiv extrem de important pentru animalele fără stăpân din oraşul Sibiu', se arată în comunicat. AGERPRES