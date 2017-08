Sibiu: Cristian Pomohaci încearcă să redevină preot

Cristian Pomohaci a contestat excluderea sa din preoţie şi aşteaptă decizia Mitropolitului Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, care va hotărî dacă se va aproba sau nu apelul fostului părinte din localitatea Moşuni, judeţul Mureş, a declarat marţi, pentru AGERPRES, preotul Corneliu Voinea, inspectorul eparhial al Mitropoliei Ardealului.



"Cristian Pomohaci a depus apel. Trebuie întâi ca şeful instituţiei să primească toată corespondenţa. A fost plecat la Sinod. Dacă ne-o repartizează, verificăm şi, dacă întruneşte condiţiile pentru a putea fi acceptat, se propune ierarhului aprobarea în lista pentru judecată. Procedura aceasta este", a declarat preotul Corneliu Voinea.



Întrebat dacă există posibilitatea ca Mitropolitul Ardealului să respingă cererea lui Pomohaci, inspectorul eparhial Voinea a explicat: "Există dacă nu vine cu alte date. Dar trebuie să i se dea omului dreptul la apărare. Se va analiza şi pe urmă se va analiza în Consistoriu."



Corespondenţa, inclusiv cererea lui Cristian Pomohaci, se află la Secretariatul eparhial, iar secretarul, preotul Cristian Vaida, urmează să revină din concediu miercuri.



Dacă Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenţiu Streza, va decide să se judece la Sibiu, din nou, cazul Cristian Pomohaci, atunci se va cere dosarul de la Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia unde s-a decis, la sfârşitul lunii iulie, ca Pomohaci să fie dat afară din preoţie, fiind cercetat de Parchetul General pentru că ar fi încercat să corupă sexual un minor de 17 ani.



"Vom cere dosarul care a stat la baza judecării de la Alba Iulia. Toate acestea vor dura puţin pentru că dosarul trebuie multiplicat şi trimis la toţi judecătorii, care nu sunt în Sibiu, fiind Consistoriu Mitropolitan, fiecare eparhie are un reprezentant, la Oradea, la Sfântu Gheorghe, la Deva, la Alba şi unul la Sibiu, preşedintele. Va trebui, în termen de o lună, stabilită judecată, ca să aibă timp oamenii să fie înştiinţaţi şi să fie judecat dosarul. Am înţeles că dosarul este voluminos la Alba Iulia şi dacă îl trimit, trebuie studiat de toată lumea", a arătat preotul Corneliu Voinea.



În cazul în care va fi judecat de tribunalul preoţesc de la Mitropolia Ardealului, Cristian Pomohaci va fi citat să se prezinte.



Inspectorul eparhial Voinea spune că "ar fi bine să fie prezent", referindu-se la fostul preot.



Dacă nu va reuşi să redevină preot după judecata de la Sibiu, Cristian Pomohaci mai are posibilitatea să facă recurs la Consistoriul Superior Bisericesc.



"Aici e apel. Mai are drept la recurs la Consistoriul Superior Bisericesc, dacă este nemulţumit de hotărârea de aici. Decizia de aici nu este definitivă şi executorie", spune inspectorul eparhial al Mitropoliei Ardealului.



Tribunalul bisericesc de la Alba Iulia l-a caterisit pe Cristian Pomohaci în 28 iulie, de când acesta nu mai are voie să îmbrace haina preoţească.



Ultima apariţie publică a lui Cristian Pomohaci în judeţul Sibiu a fost în calitate de cântăreţ de muzică populară, la un festival al oierilor din Jina, când i-a făcut o dedicaţie de pe scenă, preotului din comună.



"Daţi-mi voie să fac o dedicaţie specială slujitorului sfântului altar care slujeşte aici, în Jina, părintelui dumneavoastră. Să-i sărut mâna sfinţită şi să-i spun prin intermediul cântecului lui Cristian Pomohaci: toată casa are o cruce, numa cine poate o duce", a spus la Jina, fostul preot.



Parchetul General a preluat, pe 19 iulie, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş dosarul în care preotul Cristian Pomohaci, din Parohia Moşuni, judeţul Mureş, este cercetat pentru racolare de minori în scopuri sexuale.



Preotul a fost înregistrat în timp ce îi cerea favoruri sexuale unui minor, materialul apărând ulterior în presă.