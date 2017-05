Sibiu: Doar penal pentru vătămare corporală, după accidentul de la Bâlea; telecabina este oprită

ISU Sibiu

Procurorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, după ce şapte turişti români şi străini, printre care şi doi copii au ajuns la spital duminică, fiind răniţi în timp ce două telecabine de la Bâlea au rămas se pare fără frâne.



"Este un dosar deschis sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig. Dosarul vizează infracţiunea de vătămare corporală", a declarat, luni, Luciana Balteş, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.



În paralel, mai are loc o anchetă a celor de la ISCIR, care trebuie să stabilească cu exactitate cauza accidentului cu telecabinele.



Prefectul Judeţului Sibiu, Lucian Radu, a precizat luni, pentru AGERPRES, că "la ora 11.00, a convocat la Prefectură toţi şefii de instituţii deconcentrate, care au atribuţii în verificarea a ceea ce s-a întâmplat, la Bâlea, duminică. Au fost chemaţi la Sibiu, specialişti de la ISCIR Braşov, care pot verifica mecanismul telecabinei. Deocamdată telecabina este oprită."



Surse oficiale au declarat pentru AGERPRES că este posibil ca duminică să se fi defectat un mecanism automatizat, pus în funcţiune în iarna lui 2016 şi care era în garanţie.



Duminică, la Bâlea Lac şi la Bâlea Cascadă, două telecabine nu au mai putut fi oprite la timp şi s-au lovit de parapeţi şi cei aflaţi în interior au fost răniţi. În telecabină, pasagerii călătoresc în picioare şi se pot ţine cu mâinile doar de o bară metalică. Pentru evacuarea unuia dintre răniţii de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, în Masivul Făgăraş, a fost chemat un elicopter SMURD.



Alţi 32 de turişti de la Bâlea Lac au fost coborâţi pe jos o bucată de drum, însoţiţi de salvatori montani. Turiştii nu mai puteau coborî de la 2.000 de metri altitudine cu telecabina, pentru că transportul pe cablu a fost oprit, iar pe Transfăgărăşan nu puteau să fie duşi cu maşinile, pentru că şoseaua este acoperită în unele zone de un strat de şase metri înălţime de zăpadă, a precizat pentru AGERPRES, prefectul judeţului Sibiu, Lucian Radu.



Prefectul judeţului Sibiu a cerut o anchetă pentru a stabili cauza defectării telecabinelor de la Bâlea Lac şi Bâlea Cascadă.



Telecabina de la Bâlea este deţinută de o societate comercială privată şi este singurul mijloc de transport care face legătura, în această perioadă, între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, până la peste 2.000 de metri altitudine. Proprietarul telecabinei de la Bâlea a declarat că are toate autorizaţiile şi verificările tehnice la zi.



Nu este pentru prima dată când sunt probleme cu telecabina de la Bâlea. În ianuarie 2016 a avut loc cea mai mare operaţiune de evacuare a turiştilor de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, din cauză că telecabina se blocase. Un număr de 70 de turişti, din care 45 de copii, au fost transportaţi atunci cu elicopterele de la Bâlea Lac la Bâlea Cascadă, pentru a putea ajunge acasă.