Sibiu:Pentru prima dată, artizani din Germania participă la Târgul de Crăciun, realizat după model vienez

Pentru prima dată, la Târgul de Crăciun de la Sibiu au venit să expună şi artizani din Germania, care au auzit de renumele acestui eveniment, transformat în ofertă turistică de agenţiile de profil.



"Este primul an când sunt peste o sută de căsuţe. Ce am observat şi este cel mai interesant este faptul că, din punct de vedere turistic, este full Sibiul încă de acum şi nici măcar nu este decembrie. Dacă ne imaginăm că pentru un oraş care nu are nicio atracţie de iarnă, nu avem pârtii de schi, nu avem specific de acest gen, să fie plin din punct de vedere turistic şi nu e decembrie, este important. Acesta este motivul pentru care am început să organizăm acest eveniment. Agenţia noastră se numeşte Events for Tourism şi activăm în perioade în care, când cândva, cel puţin când am iniţiat proiectele, (Sibiul n.r.) nu era interesant din punct de vedere turistic, şi şi-a atins scopul. Avem o căsuţă unde pentru prima dată expune cineva din Germania, expun obiecte din ciocolată. Avem expozanţi de câţiva ani din Ungaria", a declarat, pentru AGERPRES, organizatorul Târgului de Crăciun de la Sibiu, Andrei Drăgan.



Un brad natural de 20 de metri care a fost decorat cu foarte multe lumini şi zeci de brazi, steluţe şi fulgi virtuali, proiectate pe toate clădirile care înconjoară Târgul de Crăciun, totul sub o cupolă imensă de becuri luminoase, vor crea, până pe 3 ianuarie, magia sărbătorilor la Sibiu.



Turtă dulce, dulciuri specifice Sibiului, ciocolată în forme inedite, de la ciocan, robinet, foarfecă, decoraţiuni de scorţişoară, vin fiert cu scorţişoară, tradiţionalele sarmale, dar şi haine, mănuşi, căciuli şi şosete de lână, jucării de lemn, făcute manual, icoane, precum şi alte cadouri de Crăciun, chiar şi un Moş Crăciun pregătit pentru fotografii, un tren care circulă prin centru, o trăsură a Moşului, toate acestea îi aşteaptă pe vizitatori la Târgul de la Sibiu.



Târgul de Crăciun este organizat în parteneriat cu administraţia locală, care acordă an de an o atenţie deosebită evenimentului. AGERPRES