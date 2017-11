Sibiu: Singurul hotel de gheaţă din sud-estul Europei, rezervat în proporţie de 60 %

Potrivit sursei citate, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac va avea în acest an 14 camere, iar o cameră dublă se va putea închiria pe noapte cu 100 de euro. Turiştii care doresc să înnopteze tot într-o construcţie de gheaţă, la Bâlea Lac, dar la un preţ mai mic, pot opta pentru închirierea unuia dintre cele şase igluuri. Un iglu costă pe noapte 150 de euro, dar aici încap şase turişti şi este puţin mai cald, de aceea sunt preferate de grupuri.



Hotelul de Gheaţă de la Bâlea nu există în prezent, pentru că apa din Lacul Bâlea nu a îngheţat şi nu este suficient de frig şi îndeajuns de multă zăpadă. Constructorii speră ca la finalul lui noiembrie să se apuce de treabă, iar în data de 23 decembrie Hotelul de Gheaţă să fie gata pentru inaugurare.



În fiecare an, camerele din acest hotel inedit au fost decorate cu sculpturi în gheaţă, reprezentând anumită o temă. În acest an, turiştii vor dormi în paturi de gheaţă, având alături sculpturi cu vedete ale muzicii: Corina Chiriac, Holograf, Freddie Mercury şi membrii trupei Queen, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, ABBA, Madonna, Peter Maffay, BZN şi The Rolling Stones, potrivit unui comunicat de presă remis sâmbătă



De-a lungul timpului, mai multe vedete au vizitat Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac. Printre ele se numără Jean-Claude Van Damme, Maia Morgenstern, Helmut Duckadam sau Ovidiu Lipan.