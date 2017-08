Sighișoara: La Festivalul Intercultural Proetnica sunt așteptați peste 700 de participanţi ai celor 20 de minorităţi naţionale din România.

Cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Intercultural Proetnica începe joi la Sighişoara, fiind aşteptaţi, timp de patru zile, peste 700 de participanţi ai celor 20 de minorităţi naţionale din România.



Potrivit organizatorilor, ProEtnica oferă reprezentanţilor minorităţilor naţionale o oportunitate de a împărtăşi obiceiurile lor şi de a se angaja activ în dialogul intercultural, prin diferite canale şi cu mijloace diferite de expresie, cum ar fi: artă tradiţională, artă contemporană, cercetare ştiinţifică şi mese rotunde. Astfel, ProEtnica este un instrument care promovează drepturile de exprimare culturală a minorităţilor naţionale şi, în acelaşi timp, consolidează dialogul intercultural, contribuind la consolidarea păcii interculturale într-o societate pluralistă şi democrată.



Pe scena principală vor fi prezentate mai mult de 50 de spectacole artistice şi va fi organizat un târg de arte şi meserii, în care vor fi etalate diverse obiecte tradiţionale, fabricate de către participanţii aparţinând minorităţilor naţionale. În plus, o expoziţie de artă plastică va prezenta lucrările artiştilor contemporani aparţinând minorităţilor naţionale, vor avea loc proiecţii de film care abordează tema dialogului intercultural, precum şi două workshop-uri derulate de Asociaţia Lume Bună din Bucureşti.



Fiecare zi de festival se va încheia cu un concert susţinut de formaţii şi artişti români.



În programul ediţiei din acest an a fost inclusă "Academia Interculturală de vară - ProEtnica", în colaborare cu Asociaţia Divers, cu 15 de participanţi din ţările europene. Aceasta se va desfăşura în perioada 16 - 21 august.



Serile Festivalului se vor încheia cu o serie de concerte şi recitaluri susţinute pe scena din Piaţa Cetăţii de formaţii şi interpreţi precum Nadara Transylvanian Gypsy Band, Maia Morgenstern şi Teatrul Evreiesc de Stat, Bucharest Klezmer Band, Formaţia Vecker, Zuralia Orchestra.



"Timp de 14 ani, ProEtnica a fost o manifestare primordial naţională. Anul acesta, la ediţia jubiliară de cristal, ne-am propus să facem primii paşi spre internaţionalizarea festivalului, bucurându-ne faptul că ni s-au alăturat parteneri externi, precum FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutul pentru Relaţii externe din Stuttgart (Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart) şi Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania. În acelaşi context, împreună cu Asociaţia Divers, organizăm Academia Interculturală de vară - ProEtnica, cu 20 de participanţi din ţările europene, care va începe pe data de 16 august şi va dura până pe 21 august 2017. Astfel ProEtnica îşi consolidează obiectivul de a promova România drept stat model pe plan european în ceea ce priveşte protecţia minorităţilor naţionale", precizează organizatorii.



ProEtnica este realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României şi Consiliul Judeţean Mureş.



Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri, precum şi de Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Municipiul Sighişoara, în calitate de finanţatori.



De asemenea, evenimentul se bucură de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti, al Institutului Cultural Român, Centrului Naţional de Cultură a Romilor, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutului pentru Relaţii Externe din Stuttgart (Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart) şi Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg.



Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES