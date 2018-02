Sistemul de încălzire geotermală de la şcoala Ocniţa, considerat inovativ, va fi închis. Se vor repara sobele

Sistemul de încălzire geotermală de la şcoala din Ocniţa, judeţul Dâmboviţa, considerat inovativ la momentul instalării, s-a dovedit a fi neperformant, urmând să fie reparate sobele, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, primarul din Ocniţa, Eduard Barcău.



''Sunt probleme pentru că în fiecare lună octombrie, noiembrie, când intrăm în iarnă, cedează de fiecare dată compresoarele, pompele de căldură, ventiloconvectoare care sunt montate. Nu ştiu de ce s-a ales această soluţie tehnică, pentru că ele sunt parţial alimentate cu energie electrică. La etajul doi al şcolii furnizează energie termică undeva la 30 de grade Celsius, deci este destul de frig acolo, iar agentul termic din această pompă pleacă în instalaţia termică la 45 de grade. Acele ventiloconvectoare aveau rolul de a ridica temperatura din sălile de clasă, de la 45, cât era în calorifere, la 50-60 de grade pentru a fi încălzite'', a precizat primarul Eduard Barcău.



Edilul din Ocniţa spune că a luat decizia ca în sălile de clasă de la etajul doi al şcolii, acolo unde sălile de curs nu se încălzesc, să nu se ţină cursuri.



''Acum noi am închis etajul doi temporar, am repus în funcţiune instalaţia de gaze, am refăcut şi am reparat sobele de teracotă care existau pe etajul doi, nu le-am dărâmat, şi am alimentat cu gaze toate sobele pentru a putea utiliza şi clasele respective'', a spus Eduard Barcău.



Acesta spune că în lunile de iarnă factura la curent, din cauza sistemului de încălzire, este de aproape 10.000 de lei pe lună.



''Vrem să păstrăm pompa de căldură, dar numai pompa de căldură, să mergem pe calorifere clasice în sălile de clasă şi să venim cu o centrală termică pe gaze, pentru că şcoala are gaze, pentru a ridica agentul termic practic şi a furniza în parametrii normali, la 60 de grade. Ca să vă faceţi o idee, acum facturile de electricitate sunt de 8.500 - 10.000 de lei pe lună, în perioada iernii. Am făcut un calcul şi am spus că este imposibil să plătim 10.000 de lei pe gaze pentru o şcoală pe timp de iarnă, în condiţiile în care am avea o centrală termică pe gaze'', a spus primarul.



Acesta a adăugat că sunt probleme şi cu asigurarea mentenanţei sistemului geotermal.



''Problema este cu această centrală geotermală că nici nu putem umbla la ea şi o seta aşa cum vrem noi, e o singură persoană autorizată, o firmă care vine de la Piatra Neamţ care vine şi asigură mentenanţa acestei centrale. Din câte ştiu eu, mai sunt montate astfel de centrale geotermale, una chiar la o şcoală din Dâmboviţa, şi funcţionează foarte bine, dar soluţia tehnică nu a fost energie electrică cu ventiloconvectoare în sălile de clasă, a fost altă soluţie tehnică, probabil ajutată această pompă de o centrală convenţională, lemne sau gaze'', a spus primarul din Ocniţa.



Conform acestuia, proiectul a fost realizat în 2008 şi a costat circa 900.000 de lei, bani asiguraţi prin Administraţia Fondului pentru Mediu.



''În 2008 a fost pus în funcţiune, deci cam în 10 ani de zile aproape cedat. Oricum perioada de garanţie, care a fost de cinci ani, s-a dus de mult. În momentul de faţă pregătim o documentaţie tehnică, vrem să venim în tandem, aşa cum v-am spus, să montăm o centrală pe gaze care să lucreze paralel cu această centrală geotermală, dar să schimbăm toate caloriferele în sălile de clasă pentru că astea nu mai funcţionează'', a declarat primarul din Ocniţa, Eduard Barcău. AGERPRES