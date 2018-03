Situație incredibilă în Dolj! Un bărbat a ameninţat cu pistolul angajata unei agenţii de pariuri din Craiova iar apoi a fugit cu 7000 de lei

Poliţiştii din Craiova caută un bărbat care a intrat, sâmbătă seara, într-o agenţie de pariuri din centrul oraşului şi, sub ameninţarea cu un pistol, i-a solicitat angajatei banii încasaţi, după care a fugit cu suma de 7.000 lei.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, bărbatul nu avea faţa acoperită şi nu a exercitat acte de violenţă asupra angajatei agenţiei de pariuri.



"Poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă seara, în jurul orei 22.45, prin 112, cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-o agenţie de pariuri din centrul oraşului şi, sub ameninţarea cu un pistol, i-a solicitat angajatei banii încasaţi. Poliţiştii s-au deplasat urgent la faţa locului, stabilind că un bărbat a pătruns în agenţie şi, sub ameninţarea cu un pistol, a sustras suma de 7.000 lei şi a fugit", a anunţat biroul de presă al IPJ Dolj.



Bărbatul care a sustras banii a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în agenţia de pariuri. AGERPRES