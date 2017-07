Șofer al Direcției Județene de Pază Constanța băut la volan

Un şofer al Direcţiei Judeţene de Pază Constanţa depistat băut la volan în timp ce conducea maşina de serviciu este cercetat penal, iar şeful instituţiei, aflat sub influenţa alcoolului în acelaşi autovehicul, cu o armă de tip airsoft asupra sa, a fost amendat, a informat duminică Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).



''La data de 21.07 a.c., ora 15.00, poliţiştii Secţiei 1 din Constanţa au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani, care conducea un autovehicul al unei instituţii publice din Constanţa, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice - 0,56 mg/l - constatare ulterioară a poliţiştilor S.R. - şi care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe de sânge. De asemenea, în maşină se afla un alt bărbat de 40 de ani, care se pare că se afla şi el sub influenţa băuturilor alcoolice, care deţinea o armă de tip airsoft şi manifesta cu aceasta un comportament agresiv în traficul rutier'', potrivit unui comunicat de presă transmis de IPJ Constanţa.



În cauză, oamenii legii i-au condus la Poliţie pe cei doi, pentru audieri, şoferul fiind cercetat penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pasagerul, sancţionat cu 2.000 de lei şi arma de tip airsoft, confiscată. Amendat a fost şi şoferul, cu 3.000 de lei, pentru împiedicarea poliţiştilor să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, au informat reprezentanţii IPJ.



Potrivit unor martori, se pare că, în timp ce maşina instituţiei publice era în trafic, pasagerul ar fi avut un comportament agresiv, folosind pistolul tip airsoft. AGERPRES