Soțul polițistei care și-a înjunghiat șeful, găsit spânzurat

Soţul fostei poliţiste Melania Renghea, împreună cu care aceasta are trei copii minori, a fost găsit spânzurat în curtea locuinţei din comuna Curtişoara, joi după-amiază, de către membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare.



Decesul bărbatului a fost declarat de echipajul de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Olt solicitat să intervină la caz.



"Apelul a fost la ora 15,20, pentru a interveni la Proaspeţi (sat al comunei Curtişoara - n.r.) unde un bărbat a fost găsit spânzurat. S-a deplasat imediat un echipaj cu medic, dar acesta nu a putut decât să constate decesul. Persoana decedată este un bărbat de 33 de ani", a spus purtătorul de cuvânt al SAJ Olt, Alina Duminică.



După primele cercetări, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu a fost victima vreunei infracţiuni cu violenţă.



"La faţa locului s-a deplasat echipa de cercetare, fiind găsit un bărbat decedat. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul nu a fost victima vreunei infracţiuni săvârşite cu violenţă", a spus purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Iulian Nicolae.



Potrivit unor surse judiciare, în acest caz ar fi vorba de o sinucidere.



Anul trecut, fosta poliţistă Melania Renghea a fost condamnată la o pedeapsă de cinci ani cu executare pentru tentativă de omor, după ce în decembrie 2012 l-a înjunghiat cu un cuţit de bucătărie pe fostul său şef, Gheorghe Barbu.



Melania Renghea are trei copii, cel mai mic fiind născut în toamna anului 2015. Atunci când l-a înjunghiat pe Barbu femeia era însărcinată cu cel de-al doilea copil.



În 2016 Melania Renghea a beneficiat de o întrerupere de executare a pedepsei timp de câteva luni, până când cel mai mic dintre copii a împlinit vârsta de un an.



Melania Renghea l-a acuzat pe Barbu, dar şi pe alţi poliţişti din IPJ Olt, procurori şi avocaţi, de viol. Procurorii au menţionat în rechizitoriul întocmit, referitor la plângerea formulată de femeie cu privire la presupuse abuzuri sexuale comise asupra acesteia de către ofiţeri de poliţie din cadrul IPJ Olt, procurori şi avocaţi, că din cercetările efectuate a rezultat că faptele sesizate nu există. AGERPRES