Sute de persoane, la Marşul Diversităţii

Victor Stroe/Intact Images

Câteva sute de persoane participă sâmbătă la Marşul Diversităţii, manifestând împotriva oricărei discriminări şi pentru drepturile comunităţii LGBT.



Startul marşului a fost întârziat din cauza unei ploi torenţiale.



Manifestaţia se desfăşoară sub supravegherea jandarmilor, fiind prezenţi şi poliţişti călare.



Participanţii, îmbrăcaţi excentric, dansează şi poartă baloane, pălării, umbrele şi steguleţe multicolore.



Ei s-au adunat la Arcul de Triumf şi mărşăluiesc pe Şoseaua Kiseleff spre Piaţa Victoriei.



Pe pancarte sunt scrise mesaje în favoarea diversităţii şi împotriva discriminărilor.



"Diferiţi dar egali", "Dreptate pentru victimele articolului 200", "Drepturile nu se votează", "Dragă Coaliţie, nu ne lăsăm. Luptăm, rezistăm, iubim!" - sunt doar câteva dintre mesajele afişate.



În faţa Ambasadei Federaţiei Ruse, participanţii au păstrat un minut de reculegere pentru "victimele din Cecenia".



Preşedintele ACCEPT, Florin Buhuceanu, a declarat că Marşul Diversităţii se află la a XIII-a ediţie, devenind o tradiţie.



"Ieşim în stradă pentru că această societate trebuie să ştie că existăm, că ne cerem drepturile ca orice cetăţean al României. Trăgând linie am reuşit să organizăm cel mai important marş pentru drepturile omului. În acest an, tema principală va fi dreptul la o viaţă privată şi la familie, având în vedere încercările de restricţionare a acestor drepturi în textul constituţional", a spus Buhuceanu.



Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a fost prezent pentru scurt timp la Arcul de Triumf printre participanţi. AGERPRES