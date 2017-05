'Tramvaiul Iei', unicat în România, pe străzile din Iaşi

Fabrica de Vopsele.ro/ Facebook

''Tramvaiul Iei'', unicul tramvai dedicat portului popular din România, poate fi văzut începând de duminică circulând pe străzile din Iaşi.



Pictat de patru studenţi de la Universitatea de Arte George Enescu, sub îndrumarea asist. univ.dr. Silviu Teodor - Stanciu Silviu, ''Tramvaiul Iei'' aduce în prim plan, prin limbaj grafic, portul tradiţional românesc.



Artiştii ieşeni au stilizat chiar şi interiorul tramvaiului, înlocuind tapiţeria scaunelor cu un material imprimat cu motive împrumutate din ia de Iaşi.



De asemenea, în interiorul tramvaiului poate fi admirată o galerie foto care prezintă particularităţi ale iei pe teritoriul României, în funcţie de regiune şi influenţe.



"Tramvaiul promovează portul popular românesc. 'Tramvaiul Iei' aduce în prim plan, prin limbaj grafic, portul tradiţional românesc. Am ales ia de Iaşi nu întâmplător. Ia de Iaşi este foarte interesantă şi totodată tristă. Deşi Iaşiul are statutul de capitală culturală, portul iei tradiţionale s-a pierdut undeva la mijlocul secolului XIX. Cu greu am găsit în arhive motivele brodate pe ia ieşeană. Am ales să le aducem în prim plan prin modelele pictate pe tramvai. Rombul, element constitutiv al altiţei, este motivul principal al compoziţiei. Motivele vegetale, regăsite în râurii iei, sunt transpuse median pe ambele laterale ale caroseriei. Zona articulaţiei, precum şi uşile de acces ale tramvaiului sunt marcate grafic cu cheiţe, asemenea cusăturilor între elementele ce alcătuiesc ia de Iaşi. Din punct de vedere cromatic, fondul de culoare albă face trimitere la pânza de in sau bumbac", a detaliat, pentru AGERPRES, Silviu Teodor-Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pasionaţilor de Transport Public Tramclub Iaşi.



El a precizat că ''Tramvaiul iei'', alături de ''Tramvaiul lui Moş Crăciun'', ''Tramvaiul lui Iepurilă'', ''Tramvaiul Unirii'', ''Tramvaiul Literaturii'', ''Tramvaiul Presei'' şi ''Tramvaiul Educaţiei'', face parte din proiectul cultural "Iaşi - oraşul tramvaielor pictate".

Sursa: www.agerpres.ro