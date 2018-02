Traseul Strunga Dracului este interzis permanent pentru turiştii din Munţii Făgăraş

Salvamontiştii au închis definitiv Strunga Dracului, un traseu de 180 de metri din traseul principal al Crestei Munţilor Făgăraş, din cauza căderilor de pietre, turiştii având la dispoziţie, o rută ocolitoare, prin judeţul Argeş, care face legătura între Vârful Negoiu şi Strunga Doamnei, a anunţat marţi, Şeful Salvamont Sibiu, Adrian David.



"Un lucru important pe care am reuşit anul trecut să îl facem este legat de Strunga Dracului. Strunga Dracului este un segment din traseul principal al Crestei Făgăraşului, care face legătura între Vârful Negoiu şi Lacul Călţun. Este vorba de o porţiune foarte înclinată, un horn, care are aproximativ 180 de metri, înclinaţie de 70-80 de grade şi în urma unor căderi de stânci, în urmă cu câţiva ani, am închis accesul pe acest traseu, încercând să asigurăm o siguranţă mai mare turiştilor. Anul trecut am solicitat sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara, care a realizat un studiu geo-tehnic şi geo-morfologic pe Strunga Dracului pentru a ne spune dacă prezintă siguranţă, dacă putem deschide traficul turistic în această zonă sau nu. În urma evaluării respective s-a tras concluzia că (...) se pot produce în orice moment căderi de pietre, căderi care nu pot fi anticipate. În aceste condiţii, Strunga Dracului se închide definitiv", a explicat Adrian David, într-o conferinţă de presă.



Turiştii pot ajunge la Strunga Doamnei, ocolind Strunga Dracului, pe o potecă veche, marcată. Acest traseu de ocolire presupune o jumătate de oră în plus pentru turişti.



"Există un traseu de ocolire a Strungii Dracului, este pe teritoriul judeţului Argeş şi împreună cu colegii din Argeş am făcut demersurile către Ministerul Turismului pentru modificarea acestui traseu. Varianta de ocolire necesită parcurgerea unei jumătăţi de oră în plus faţă de accesul prin Strunga Dracului. Noi am marcat corespunzător zona respectivă, am pus indicatoare, de acces interzis, din păcate, în fiecare an, au fost vandalizate şi o să vedem în anul acesta, o să luăm măsuri mult mai serioase pentru a închide, pentru a fi cât mai vizibilă această interdicţie", a mai spus Adrian David.



Şeful Salvamont Sibiu atrage atenţia că în prezent toate traseele montane sunt închise.



Strunga Dracului este o zonă în care au avut loc numeroase accidente montane de-a lungul timpului. AGERPRES