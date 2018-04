Trei răniţi cu plăgi împuşcate, în urma altercaţiei de la Clejani, transportaţi la Spitalul Universitar Bucureşti

Trei bărbaţi cu plăgi împuşcate, în urma altercaţiei din comuna Clejani, au fost transportaţi la Spitalul Universitar din Bucureşti, iar la faţa locului a fost instituit un dispozitiv complex de poliţişti şi jandarmi pentru descurajarea oricăror tendinţe de tulburare a liniştii publice în zonă, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful IPJ Giurgiu, Marian Ţone.



"În această dimineaţă au fost mai multe apeluri pe 112 în legătură cu o altercaţie complexă la care au participat mai multe persoane, zeci de persoane, pe raza comunei Clejani, judeţul Giurgiu. Este vorba despre un conflict iscat între mai multe familii care locuiesc în zonă, un conflict care a degenerat în altercaţie şi în care, se pare, s-au folosit şi arme de foc. Suntem acolo în dispozitiv complex, am restabilit ordinea şi siguranţa publică, am condus participanţii la sediul subunităţii de poliţie, facem cercetări sub coordonarea procurorului de caz pentru a lămuri situaţia exactă", a precizat şeful IPJ Giurgiu.



El spune că în urma altercaţiei de la Clejani trei bărbaţi din localitate, "participanţi direct la altercaţie", au fost transportaţi la Spitalul Universitar din Capitală şi prezintă diferite "plăgi împuşcate, superficiale, prin care nu li s-a pus viaţa în pericol".



"Se pare la acest moment că este vorba de alice de vânătoare, dar nu ne putem pronunţa definitiv până nu vedem constatarea medicului legist. Intervenţia noastră a constat în aplanarea situaţiei. La sediul subunităţii de poliţie nu s-a folosit armamentul din dotare, nu au fost poliţişti răniţi, nu au fost alte incidente legate strict de echipele pe care le avem acolo. Situaţia este sub control. La această oră instituim un dispozitiv complex împreună cu unitatea de jandarmi pentru asigurarea ordinii în zilele care urmează şi pentru descurajarea oricăror tendinţe de tulburare a liniştii publice în zonă", a completat şeful IPJ Giurgiu.



Potrivit acestuia, audierile sunt în plină desfăşurare şi s-ar "hazarda" dacă ar spune acum care sunt motivele acestui conflict, dar, în principal, sunt "motive care ţin de familie", de anumite tensiuni ce au fost de-a lungul anilor în această localitate şi care "din nefericire au degenerat". AGERPRES