Tulcea: Paradă pe Dunăre, competiții de vâslit și concerte în aer liber la a șaptea ediție a Festivalului Internaţional al Bărcilor cu Vâsle

Mii de persoane sunt aşteptate în perioada 1-3 septembrie să participe, la Tulcea, la ediţia cu numărul şapte al Rowmaniafest - Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle, se arată într-un comunicat de presă transmis luni de organizator, Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23.



Potrivit sursei citate, festivalul are rolul de a contribui la creşterea profilului naţional şi internaţional al oraşului Tulcea şi de a stimula dezbaterea despre viitorul sustenabil al Deltei Dunării.



Ediţia 2017 va începe pe 1 septembrie cu tradiţionala paradă pe Dunăre a campionilor Ivan Patzaichin, Vasile Dîba şi Toma Simionov, cărora li se vor alătura şi deţinătorii de ambarcaţiuni, convoiul urmând a se îmbarca la şantierul naval şi va vâsli în aval până la debarcaderul Rowmaniafest, în zona scenei amplasate pe Faleza Dunării.



La festivitatea de deschidere sunt invitaţi şi toţi operatorii de turism din judeţul Tulcea, pentru că ei reprezintă un segment esenţial pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei.



"În continuare, Festivalul RowmaniaFEST ne oferă prilejul să îi întâmpinăm, ca în fiecare an, pe participanţii la Tour International Danubien (TID), care vâslesc cei peste 2.500 de km ai Dunării, de la izvoare până la Marea Neagră. Vom urmări mai multe competiţii de vâslit (competiţia 'Ivan Patzaichin' pentru pescarii profesionişti din deltă, etapa locală şi etapa naţională a concursului de canotcă 10 +1 Descoperă Rowmania), şi mai multe probe de triathlon: Delta Rowmania Triathlon (etapă în Circuitul Naţional de Triatlon), MiniTRI (copii 9 - 13 ani) şi cea de a treia ediţie a Cupei Europene de Triatlon pentru juniori, ETU Triathlon European Cup, care va reuni peste 70 de atleţi din România, Austria, Bulgaria, Croaţia, Ecuador, Estonia, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Iordania, Polonia, Serbia, Slovenia, Turcia, Ucraina şi Ungaria", se mai spune în comunicat.



Concertele de Rock'n'Row îi aduc pe scena de pe faleză pe Loredana, Viţa de Vie, Krypton, Anton, White Mahala, RoHCP.



Sâmbătă şi duminică, tot pe faleză, în dreptul Căpităniei Tulcea, va fi deschis Artizan Eco Delta - un târg al ONG-urilor preocupate de dezvoltarea durabilă a zonei, şi al producătorilor şi meşteşugarilor tradiţionali. Vizitatorii sunt invitaţi să participe la o consultare publică privind viitorul urbanistic al falezei şi al oraşului pentru a răspunde la întrebările: Cum se poate beneficia de pe urma trendului către turism sustenabil şi turism lent? Cum se poate avea acces la infrastructură verde şi investiţii integrate? Punem Tulcea pe harta mentală a europeanului, dar cu ce imagine am vrea s-o asocieze?



Totodată, la Artizan Eco Delta, World Wildlife Fund a pregătit activităţi pentru cei mici - pictură pe tricouri, informare prin joacă, realizarea de fotografie cu mesaje de susţinere a naturii.



De asemenea, două filme româneşti realizate în 2016 vor fi proiectate în Piaţa Civică: Sieranevada, regia: Cristi Puiu - sâmbătă, ora 21,00 şi Inimi cicatrizate, regia: Radu Jude, duminică, ora 21,00.



Evenimentul este organizat de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, cofinanţat de Consiliul Judeţean Tulcea şi Primăria Municipiului Tulcea.