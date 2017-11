Tumoră de 10 kg, extirpată din abdomenul unei femei din Botoșani

Medicii de la Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Judeţean au extirpat din abdomenul unei femei o tumoră gigantică. Pacienta, care este din localitatea Manoleasa, are 50 de ani şi a ajuns la Maternitatea din Botoşani săptămâna trecută, cerând sprijinul medicilor, după ce a constatat că în ultimii doi ani abdomenul i s-a mărit. A dorit să-şi facă un control, însă, în urma unui examen ecografic, medicii au depistat o tumoră de nu mai puțin de 10 kilograme. Aceasta este cea mai mare tumoră extipată de cadrele medicale de la Maternitatea Botoşani.

”A fost o operaţie foarte dificilă şi laborioasă, dar alături de echipa formată din doctorii Carmen Oprişanu şi Gheorghe Niţuleac am reuşit să scoatem tumora în întregime, iar pacienta este în stare bună. Poate cea mai mare tumoră din cele extirpate la noi. Așa ceva, nu numai că nu am făcut, dar nici măcar nu am văzut. A fost o tumoră de 10 kg pe cântărite, dar plină cu lichid. A fost vorba de un mixom retroperitoneal”, a declarat medicul primar , din cadrul Secţiei de Obstetrică şi Ginecologie al Spitalului Județean Botoșani.

Sursa: botosaninews.ro