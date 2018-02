Turcii de la Otokar au castigat licitatia pentru autobuze lansata de Primaria Capitalei

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, luni, că asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi a câştigat licitaţia privind achiziţia celor 400 de autobuze Euro 6, care vor face parte din parcul auto al RATB.



În cadrul procedurii de licitaţie au fost depuse patru oferte: Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz România SRL şi asocierea Otokar Europe SA - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi. Valoarea contractului este de circa 100 milioane euro. Urmeaza o perioada in care agentii economici pot contesta rezultatul licitatiei.



"Ne dorim ca in urmatorul an sa fie livrate 300 de autobuze", a declarat primarul general.

”Vom avea un transport comun de calitate, la standarde europene. Este primul pas pentru rezolvarea problemei traficului intens din Capitală. Sunt convinsă că prin înnoirea parcului auto al RATB, adică datorită achiziției făcute astăzi, precum și următoarele achizții, 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze și 100 de autobuze pe gaz natural, îi vom convinge pe bucureșteni să folosească transportul public în comun”, a spus Gabriela Firea.

Contractul a fost estimat la circa 510,5 milioane de lei, fără TVA, pentru o periodă de 4 ani şi viza achiziţia a 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri cu o capacitate minimă de 96 de călători, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri şi o capacitate minimă de 70 de călători, precum şi 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu o capacitate minimă de 135 de calatori.