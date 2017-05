Turist rănit, salvat de jandarmii brașoveni

Foto: Jandarmeria Brasov

Jandarmii aflați în serviciu în Poiana Brasov au fost sesizați, duminică, de grup de exucursioniști că un turist din grupul lor s-a abătut de la traseu și s-a rătăcit în zona Pârtia Lupului.

”Turistul rătăcit a fost găsit într-o râpă, are o luxație la nivelul unui membru inferior. Am solicitat sprijinul Salvamont pentru scoaterea turistului din râpă și acordarea primului ajutor. Turistul este lovit si la cap. Colegii si cei de la Salvamont au ajuns cu el în Poiana Brașov unde erau așteaptați de echipajul SMURD. La ora 20.25 turistul accidentat a fost predat unui echipaj al ambulanței Brașov”, a declarat purtătorul de c uvânt al Jandarmeriei Brașov, maiorul Ciprian Aldea.

Sursa: coronapress.ro