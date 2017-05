Un bărbat din Botoșani și-a amputat singur un picior

Un bărbat și-a amputat singur piciorul cu toporul, aparent din cauza durerilor provocate de arterită.

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, din comuna Drăguşeni, județul Botoșani, a ajuns la spital, sâmbătă, în şoc hemoragic după ce a pierdut mult sânge. Bărbatul şi-a pus piciorul într-o pungă şi apoi le-a spus cadrelor medicale că şi l-a tăiat singur din cauza durerilor provocate de arterită şi a „tratat” zona cu pământ.

„Atât de hotărât a fost, încât a încercat de trei ori până a reuşit. Mai avea două plăgi, una mai jos de genunchi, a doua câţiva centimetri mai jos, iar a treia oară deasupra gleznei. După ce și-a tăiat piciorul l-a acoperit cu pământ. Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea”, a povestit un asistent de la UPU.

Aflat sub strictă supraveghere medicală, omul spune că nu îşi mai aminteşte nimic. „Nu ştiu ce s-a întâmplat. Mă durea tare piciorul. Efectiv nu ştiam ce fac. Vedeam nişte vedenii. Am ajuns cu piciorul tăiat. Nu ţin minte nimic. Vedeam nişte reptile. Acum îmi pare rău că am ajuns fără picior”, a spus bărbatul.

Sursa: botosaninews.ro