Un bărbat din Harghita care se afla la cules de ciuperci a fost atacat de un urs!

Un barbat de 38 de ani a fost atacat de urs, in timp ce era la cules ciupuerci si alune. Atacul a fost fulgerător, omul a fost luat prin surprindere și a avut noroc cu spray-ul cu gaz, cu ajutorul căruia a reușit să îndepărteze ursul.Bărbatul de 38 de ani din Leliceni, rănit sâmbătă a putut fi intervievat, iar conform relatărilor sale pe care, acesta a spus că s-a deplasat în cursul zilei de sâmbătă la cules de ciuperci, respectiv alune, când din senin a fost atacat de urs.Atacul a fost fulgerător, omul a fost luat prin surprindere și a avut noroc cu spray-ul cu gaz, cu ajutorul căruia a reușit să îndepărteze ursul.Persoana ranita a fost supusă intervențiilor chirurgicale la spitalul județean din Miercurea-Ciuc, pe unde a fost transportat, in urma atacului. Deși s-a aflat în stare stabilă, datorită leziunilor de la nivelul brațului și a apariției unei infecții, am aflat de la personalul spitalului că bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale.Barbatul are rani pe umar, si multiple fracturi la brati, starea lui este stabila momentani. Cu acest incident numarul de aczuri sau ridicat la opt in anul acesta, unde omul este atacat de URS.

Consiliul Județean Harghita a adoptat hotărârea de principiu care are ca obiect strângerea de semnături de la populația din județ în vederea sesizării Avocatului Poporului și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la situațiile create în urma numeroaselor atacuri și daune cauzate de marile carnivore în județul Harghita și în regiune.Observator.tv