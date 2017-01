Un copil a incendiat un hambar cu o petardă

Un copil în vârstă de 14 ani a incendiat cu o petardă o anexă gospodărească aflată în localitatea Ariuşd. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna, incendiul a distrus aproape în totalitate acoperişul şurii şi circa 4.000 kg de fân depozitat în aceasta.



'Din verificări şi din declaraţiile martorilor a reieşit că focul a pornit din cauza unei petarde aruncate înspre baloţii de fân depozitaţi în anexa gospodărească. Cel care a folosit obiectele pirotehnice a fost identificat în persoana unui minor de 14 ani, fiul proprietarului, care le-a declarat poliţiştilor că nu a intenţionat să incendieze anexa', se menţionează în comunicatul remis joi.



Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, poliţiştii urmând să stabilească, printre altele, şi provenienţa petardei, având în vedere că legea interzice folosirea de către persoanele fizice a obiectelor pirotehnice cu o încărcătură mare de explozibil.



Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase fac cercetări şi într-un alt caz, petrecut în noaptea de Revelion, când un bărbat în vârstă de 28 de ani, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a folosit materiale pirotehnice interzise şi s-a autoaccidentat, rănindu-se la nivelul feţei. Potrivit comunicatului IJP, operaţiunile cu materiale pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune ce se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.



Poliţiştii covăsneni au întocmit şi un dosar de cercetare penală pe numele unui tânăr în vârstă de 24 de ani din Braşov, depistat în ajunul Anului Nou în timp ce vindea ilegal articole pirotehnice pe raza oraşului Întorsura Buzăului. Poliţiştii au confiscat 780 de petarde şi artificii din categoriile periculoase, respectiv 2 şi 3, găsite asupra acestuia.