Un copil de şapte ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de concubina tatălui său

Un copil în vârstă de 7 ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Buzău, cu vânătăi pe faţă şi pe corp, după ce ar fi fost bătut de concubina tatălui său, bărbatul fiind plecat în străinătate.



Copilul, elev la Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", a fost dus la spital de cadrele didactice, care au chemat Ambulanţa.



Şeful UPU din cadrul SJU Buzău, Adrian Zoican, a declarat că "acest copilul are urme de agresiune, vânătaie sub ochiul stâng şi mai multe vânătăi pe membrele inferioare şi pe fese şi se află în evaluare medicală".



Potrivit şefului Serviciului Intervenţie în domeniul Asistenţei Sociale din cadrul DGASPC Buzău, Cristina Niculescu, copilul a fost abuzat fizic, dar şi verbal de concubina tatălui său. "La sesizarea cadrelor didactice, un psiholog din cadrul Direcţiei l-a consiliat psihologic şi l-a însoţit la spital, unde acesta se află sub supraveghere medicală", a precizat Niculescu.



Potrivit sursei citate, părinţii copilului sunt divorţaţi, iar acesta a fost încredinţat tatălui, care se află în străinătate şi care are o relaţie de uniune consensuală cu o femeie, care l-ar fi agresat pe copil, fizic şi verbal, în repetate rânduri.



"Un specialist l-a contactat telefonic pe tatăl copilului, care a declarat că va reveni în cel mai scurt timp posibil (...) se analizează oportunitatea instituirii plasamentului în regim de urgenţă pentru minor", a precizat sursa citată. AGERPRES