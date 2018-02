Un experiment inspirat de pe internet, încheiat pe patul de spital

Karina Knapek/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racoviţă" din Galaţi se află, vineri, în stare gravă, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, după ce a făcut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.



Adolescentul se afla în camera de cămin din cadrul Colegiului "Costache Negri", când, inspirat de nişte experimente de pe internet, în care se aprind diverse produse alimentare pentru a se vedea dacă au sau nu materiale plastice în ele, ar fi pus spirt pe un cub de brînză topită apoi i-ar fi dat foc.



"Din ce am verificat şi noi şi am vorbit cu colegii şi pedagoga, elevul ar fi turnat spirt şi atunci a luat foc. A intervenit pedagogul nostru, care era pe hol, şi a sunat la 112 şi elevul a fost transportat la spital", a declarat directorul Colegiului "Costache Negri", Andra Ionescu.



Elevul este în clasa a IX-a, la ştiinţele naturii - biochimie, conform directorului Liceului "Emil Racoviţă", Delia Humelnicu.



"A fost o curiozitate, ei sunt la vârsta la care sunt curioşi. Uneori curiozităţile lor nu se termină aşa cum trebuie", a spus directorul Liceului "Emil Racoviţă", Delia Humelnicu.



Adolescentul a suferit două intervenţii chirurgicale, dar medicii sunt rezervaţi în privinţa evoluţiei ulterioare.



"A suferit deja două intervenţii chirurgicale. Va mai rămâne internat. Are arsuri de gradul doi pe 25 % din corp, pe torace, pe spate în partea cervicală şi pe braţe", a declarat dr. Silvia Constantin Dinescu, medic la Spitalul de Copii Galaţi. AGERPRES