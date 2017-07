Un șofer de TIR, incătușat de polițiștii locali din Pitești

Un sofer de TIR - care intrase cu vehiculul intr-o zona unde accesul masinilor grele era interzis - a fost incatusat sub privirile trecatorilor, dupa ce a incercat sa fuga de politistii locali din Pitesti. Cand a fost prins, barbatul a fost extrem de violent cu agentii de politie, care au fost nevoiti sa intervina in forta, ca sa-l potoleasca.

Scenele s-au petrecut pe o strada de la marginea Pitestiului. Barbatul intrase cu TIR-ul intr-o zona unde accesul vehiculelor de mare tonaj era interzis si a refuzat sa se legimiteze. Ulterior, a incercat sa fuga de agenti si s-a urcat la volan. Dupa 500 de metri insa, a fost blocat in trafic, iar politistii au intervenit in forta ca sa il retina.

Cand s-a vazut inconjurat de agenti, barbatul a schimbat tactica si a simulat ca i se face rau. In acel moment, mai multi martori au sarit sa-i ia apararea.

"Vezi ca i-a venit rau. Salvarea! Prietene, cheama ambulanta. Lasa-l jos, nu in masina. Nu e bine in masina. Il bagi la caldura mai rau."

In cele din urma, barbatul a fost urcat in masina politistilor si dus la sectie, dar nici acolo nu s-a linistit.

Soferul de TIR a fost amendat cu 690 de lei. In plus, cei doi agenti care l-au incatusat au depus plangere impotriva lui pentru ultraj, deoarece - in incaierare - s-ar fi ales cu mai multe rani. La randul lui, barbatul le-a transmis ca ii va reclama la Parchet pentru purtare abuziva.