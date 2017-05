Un tânăr care a vrut să se arunce de pe un hotel din Iași, dus la Socola

Tânărul care a vrut să se arunce de pe acoperişul unui hotel cu 13 etaje din Piaţa Unirii din Iaşi a fost coborât după mai bine de şapte ore de protest.



"Am vrut să îmi exprim opinia. Nu am bani. Nu am nimic. Îmi caut de lucru de atâţia ani, nu am niciun venit. Am făcut puşcărie pe nedrept. Acum nu îmi mai găsesc de muncă. Nu ştiu dacă se va rezolva ceva", a declarat bărbatul după ce a fost coborât de pe acoperişul hotelului Unirea.



El a fost urcat într-o maşină a Poliţiei şi dus pentru a fi expertizat la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fost solicitat prin serviciul 112 să intervină în zona Pieţei Unirii din cauza unui bărbat de 26 de ani care ameninţa că se aruncă de pe acoperişul unui hotel cu 13 etaje. Înainte de a urca pe acoperişul hotelului, bărbatul a fost la restaurantul de la etajul 13 şi a comandat prânzul.



La locul intervenţiei s-au deplasat echipaje ale ISU, cu o autoplatformă şi perna pneumatică, ale poliţiei, jandarmeriei şi Ambulanţei.



În timpul protestului de la înălţime, tânărul a spus autorităţilor că este nemulţumit de condiţia sa socială, fără a avea o revendicare clară.



Printre cei care au încercat să stea de vorbă cu protestatarul s-au aflat atât negociatorii, precum şi mama şi soţia acestuia, însărcinată în luna a noua, dar şi primarul Mihai Chirica.



"A spus că vrea Unirea cu Basarabia. Mai apoi a spus că nu îşi găseşte un loc de muncă şi că are nevoie de o locuinţă pentru concubina şi copilul care se va naşte în următoarele zile. Era îngrijorat şi că nu îşi poate plăti consumaţia de la restaurantul aflat la ultimul etaj al hotelului. Vom încerca să îi rezolvăm o parte din problemele care ţin de municipalitate. Cât despre consumaţie, o voi plăti eu", a declarat primarul Mihai Chirica.



Potrivit apropiaţilor tânărului, acesta a fost în detenţie şi ar fi consumator de etnobotanice. AGERPRES