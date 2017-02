Un violator s-a sinucis după ce a fost eliberat din arest

Un bărbat de 55 de ani din municipiul Bârlad, acuzat că a sechestrat şi violat o femeie bolnavă psihic timp de 11 zile, care a fost eliberat din arest pe 7 februarie în urma unui viciu de procedură, s-a sinucis, scrie adevarul.ro citat de antena3.ro.

La trei zile după ce a părăsit arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, vineri, 10 februarie, Viorel Halîngă s-a rănit la gât cu un cuţit. Rănit, bărbatul a sunat la 112, însă echipajul ajuns la faţa locului a constatat decesul victimei.

“Noi am fost apelati de dimineatã, la orele 7.30, de un bărbat, care vorbea incoerent şi a afirmat că şi-a tăiat gâtul cu un cuţit. Am ajuns la adresa indicată, dar nu am putut decât să constatăm decesul bărbatului”, a declarat medicul Dan Ungureanu, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Vaslui.

Cadavrul a fost ridicat si transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.

Acuzat de viol în formă agravantă şi lipsire de libertate în mod ilegal, Viorel Halîngă a părăsit arestul Poliţiei în urma unei greşeli a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care, potrivit judecătorilor Tribunalului Vaslui, au solicitat prelungirea arestării preventive cu întârziere, referatul înaintat instanţei lovindu-se de nulitate.