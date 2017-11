UnicInEuropa - Singurul lăcaş de cult din Europa care îmbină stilurile ortodox şi catolic se află în Botoşani

Ansamblul monumental de la Hilişeu Crişan este format din biserica ortodoxă, din lemn, construită în anul 1802 de boierul Vasile Curt, dar şi din clopotniţa şi zidul exterior, din piatră, ridicate în 1932 în stil catolic.



Pe coama zidului exterior, care are influenţă barocă, se află 13 statui, dintre care 12 statui ale Sfinţilor Apostoli, în mărime naturală, având în centrul lor pe Iisus Hristos.



"Biserica a fost gândită, în momentul construirii, ca o biserică a familiei boiereşti. A fost construit în spatele conacului boieresc, conac care nu se mai păstrează, din păcate, astăzi. A fost dărâmat în timpul comunismului. Iniţial, s-a construit biserica ortodoxă din lemn, foarte mare pentru o biserică din lemn, iar 30 de ani mai târziu a fost ridicat şi zidul exterior cu clopotniţa în stil catolic. Construcţia zidului exterior, a clopotniţei, a venit în urma rugăminţii Anei Curt, soţia nepotului boierului şi a fost un hatâr făcut acesteia din dragostea lui faţă de ea. Ea era de obârşie catolică şi a avut rugămintea ca zidul să fie construit în stil catolic", a declarat, pentru AGERPRES, preotul Iulian Barabasă.



Biserica, situată în nord-vestul judeţul Botoşani, aproape de frontiera cu Ucraina, la 55 de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ, păstrează şi alte elemente de valoare. Catapeteasma, cu şapte rânduri de icoane, dar icoana praznicală ferecată în argint, care înfăţişează Adormirea Maicii Domnului, datează de peste două secole, de la ctitorirea lăcaşului de cult.



În interior, în naos, se află mormântul ctitorului, boierul Vasile Curt, iar în pridvor efigia familiei boiereşti, care este reprezentată de doi dragoni care sunt înlănţuiţi unul de celălalt.



În istoria sa de peste 200 de ani, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Hilişeu Crişan nu a suferit nicio reparaţie capitală. Acum, ea are nevoie, mai mult decât oricând, de o intervenţie, în special la clopotniţă şi la zidul care susţine statuile apostolilor.



Primarul comunei Hilişeu Horia, Ioan Butnaru, susţine că reabilitarea acestui monument istoric ar costa aproximativ 1,5 milioane de euro, bani de care bugetul local nu dispune. Administraţia locală ar fi fost interesată să obţină o finanţare europeană, însă proiectul nu a fost eligibil.



"Obiectivul la momentul actual necesită sume de 1,5 milioane de euro ca să putem să îl punem la punct. Ghidurile care s-au negociat nu ne-au dat şansa să depunem proiect cu finanţare europeană, un proiect care, dacă am fi reuşit să îl implementăm, am fi intervenit de urgenţă acolo unde se impune", a precizat Butnaru.



El consideră că este "primordial să se intervină de urgenţă pentru reabilitarea frumoaselor şi valoroaselor statuete de pe zid", dar şi pentru consolidarea terenului din zonă, care este afectat de alunecări de teren.



"Dacă nu vom interveni la timp, acest diamant neşlefuit riscă să se piardă. Este un dezinteres al unor factori care ar trebui să se implice. Este unic în Europa. Pai, când spunem unic în Europa, ar trebui să fie trecut pe o listă zero, nu pe o listă primară", a adăugat primarul.



Biserica este deschisă credincioşilor doar o dată pe an, pe 15 august, când este hramul acesteia. În restul anului, preotul slujeşte la biserica mare din localitate. AGERPRES