Vaslui - Un tânăr care a înjunghiat de 3 ori o fată, cercetat în libertate

Un tânăr in varsta de 19 ani, din localitatea vasluiana Popeni, acuzat ca si-a injunghiat iubita, o minora de 17 ani, este cercetat in stare de libertate.

Procurorii care au preluat cercetarile in cazul elevei de 17 ani injunghiata intr-un parc din centrul municipiului Barlad, au dispus, la finalul audierilor, cercetarea in stare de libertate a suspectului.

In fata anchetatorilor, tanarul de 19 ani a negat ca el ar fi fost cel care ar fi atacat-o pe adolescenta de 17 ani. Astfel, adus incatusat la sediul Politiei Barlad, tanarul a plecat acasa, dupa audieri, cu zambetul pe buze.

Eleva, in varsta de 17 ani, a fost injunghiata in plina strada de fostul iubit. Agresorul era suparat ca fata l-a parasit si a decis sa se razbune. Tanarul nu a putut accepta ca fata are un alt prieten si a inceput sa o urmareasca. Fosta iubita a iesit la o plimbate in Gradina Publica din Barlad cu un prieten. Atunci agresorul a decis ca este momentul sa actioneze. Si-a acoperit fata cu o gluga si a venit din urma fetei lovind-o cu un cutit. Potrivit politistilor, tanara a fost injunghiata in spate de trei ori. Ea se afla la Spitalul de Urgenta din Barlad in stare grava. Tanarul care o insotea cand a fost injunghiata, a fugit. Martorii au fost cei care au sunat la 112.

Sursa: invaslui.ro