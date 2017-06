VIDEO - Arad: Fetiţă de 11 ani, salvată din apele Mureşului de un poliţist

O fetiţă de 11 ani, din Arad, a fost salvată miercuri de la înec, din apele râului Mureş, de un poliţist care a sărit să o salveze.



Cel care a salvat-o pe fetiţă a fost agentul principal Marius Ţîrle, în vârstă de 32 de ani, poliţist în cadrul Biroului Ordine Publică al Poliţiei Municipiului Arad, angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad din anul 2012.



'Miercuri înainte de masă, o fetiţă de 11 ani, pe nume Maria, se afla la plajă pe malul Mureşului, împreună cu o prietenă în vârstă de 7 ani. Cel mai probabil, ea a alunecat în apă, fiind luată de curenţi şi dusă de apă la aproximativ 25 de metri de mal, salvarea ei fiind o bucată metalică aflată în albia râului, de care a reuşit să se agaţe', a declarat pentru AGERPRES agent şef adjunct Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IPJ Arad.



Potrivit sursei citate, prietena fetiţei care a căzut în apă a început să strige după ajutor, oamenii care se aflau pe malul apei sunând la numărul unic de urgenţă 112. Primul care a sosit la faţa locului a fost agentul principal Marius Ţîrle din cadrul IPJ Arad, care a intrat în apă pentru a încerca să o salveze pe fetiţă.



'În momentul în care am ajuns, am văzut-o pe fetiţă în mijlocul albiei râului, ţinându-se de o bară metalică pe care numai Dumnezeu a oprit-o acolo. M-am dezbrăcat de hainele de serviciu şi m-am deplasat încet spre ea. Am ajuns la ea, m-a prins de mână, am luat-o în braţe. Era foarte greu să mă întorc la mal, pentru că debitul era mare, dar în acel moment a venit colegul de la pompieri cu frânghia şi aşa am reuşit să ies. A fost un gest spontan din partea mea. Înainte de toate sunt şi eu părinte, mă gândesc că orice părinte ar fi făcut la fel', a declarat presei poliţistul Marius Ţârle, la câteva minute după ce a salvat-o pe fetiţă.



Poliţistul a fost ajutat de un cetăţean care se afla în zonă şi de plutonierul adjutant şef în cadrul Detaşamentul de Pompieri Arad Narcis Aurelian Banciu, care a adus o frânghie şi o cange, de care cei doi militari s-au folosit în acţiunea de salvare a fetiţei.



Apreciaţi ca adevăraţi eroi, cei doi militari care au salvat-o pe fetiţă au fost felicitaţi de superiori şi aplaudaţi de martori.



'Odată scoasă din apă, fetiţa a fost preluată de un echipaj de la SMURD Arad, membrii echipajului acordându-i Mariei primul-ajutor. Potrivit acestora, Maria era speriată şi suferea de o uşoară hipotermie, starea ei generală fiind însă bună', a adăugat purtătorul de cuvânt al IPJ Arad. AGERPRES