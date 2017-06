VIDEO - Două tinere din Ploiești au bătut cu sălbăticie o adolescentă. Poliția a deschis dosar penal

O adolescentă în vârstă de aproximativ 15 ani a fost bătută de alte două fete de o vârstă apropiată. În filmarea apărută în social-media se vede cum eleva este bătută, trasă de păr, împinsă și stropită cu apă, iar la final este umilită, fiind obligată să le pupe mâinile agresoarelor.

Cele trei tinere implicate în conflict au fost identificate, iar două dintre ele (victima și una dintre agresoare) au fost duse la secție, unde urmează să fie audiate. Polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele agresoarelor pentru loviri și alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Poliția continuă să facă cercetări în acest caz.

Probabil de teama repercusiunilor, tânăra adolescenta care apare în filmare în tricou alb, a publicat pe Facebook un mesaj în care spune că regretă fapta: „Îmi prezint scuzele mele publice pentru ceea ce am făcut. Sunt foarte conștientă ca am greșit, îmi asum vina pentru tot, voi raspunde moral si penal pentru tot ce am comis.

Îmi pare extrem de rău pentru tot, am fost chiar proasta.

A fost un moment de nervozitate in care am reacționat așa, mi a părut rau imediat după ce am comis fapta.

În situația data, îmi închid contul de facebook si îmi cer scuze tuturor, îmi pare rău pentru ce am făcut. Un share va rog din suflet”