VIDEO - O învățătoare din Iași își snopește în bătaie elevii

Încă un caz șocant într-o școală din România. O învățătoare a fost înregistrată de elevi, în timp ce agresa fizic doi elevi de clasa a III-a.

Învățătoarea se apropie de vârsta de pensionare, aceasta mai având un singur an până la retragerea din activitate, scrie bzi.ro.

Femeia este văzută cum îi agresează pe cei mici, fără milă.

„Mi-am mutat copilul la această școală anul trecut și după două-trei luni au început chestiile astea. Venea și îmi spunea acasă: Mamă m-a bătut. I-am spus că nu pot face nimic până când nu am nicio dovadă. (...) Nu a luat nimeni măsuri. Copilul meu este puțin mai obraznic, nu ascultă, răspunde, am încercat să vorbesc cu doamna învățătoare, am fost la școală și mi s-a spus că ea nu dă în copil”, a declarat unul dintre părinții copiilor pentru antena3.ro.