Violoncellissimo va marca, la Tulcea, 130 de ani de la naşterea dirijorului George Georgescu

Unul dintre cele mai de succes ansambluri camerale româneşti din ultimii 20 de ani, Violoncellissimo, va marca, la Tulcea, împlinirea a 130 de ani de la naşterea dirijorului George Georgescu în cadrul celei de-a 25-a ediţii a Concursului internaţional de interpretare care poartă numele personalităţii tulcene.

"Este un ansamblu de top în care Marin Cazacu, unul dintre cei mai extraordinari organizatori din România în domeniul cultural, a reuşit şi a dat şansă unor tineri absolvenţi de Conservator care nu-şi găseau de lucru. Sunt recunoscuţi nu doar în România, ci la nivel internaţional, sunt integraţi în Orchestra Europeană de Tineret şi au ajuns la concerte considerate evenimente internaţionale", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, Ioana Georgescu, fiica dirijorului.

Concertul ansamblului Violoncellissimo va avea loc vineri, 19 mai, în cea de-a doua zi a Concursului internaţional 'George Georgescu', va fi înregistrat şi va fi transmis pe panourile video din oraş în Noaptea Muzeelor, pe data de 20 mai.

Potrivit organizatorilor, la ediţia din acest an a concursului 256 de copii din România, Republica Moldova şi Ucraina, deschiderea ediţiei jubiliare urmând să aibă loc în data de 18 mai.

"În viitor, am putea organiza un festival de muzică clasică, pentru că existenţa timp de 25 de ani a Concursului de interpretare George Georgescu a creat un teren natural, coerent cu această prelungire a concursului. Festivalul va fi complementar cu ce aveţi şi poate aduce oraşului un plus pe harta naţională a comunităţilor care doresc să fie oraşe culturale", a menţionat Ioana Georgescu.

Autorităţile prezente la conferinţa de presă şi-au exprimat deschiderea faţă de această propunere. "Trebuie să avem doar un proiect care să ni se ofere, iar persoane avizate să se pronunţe în ce măsură se pliază pe viaţa culturală a oraşului", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Horia Teodorescu.

De asemenea, primarul Constantin Hogea şi-a exprimat deschiderea pentru susţinerea unui Festival de muzică clasică în municipiu. "Deocamdată, venim cu o ofertă test prin acest spectacol, dar am convingerea că tulcenii vor aprecia şi acest gen de producţii culturale", a precizat primarul Hogea.

Iniţiat în urmă cu 25 de ani de Liceul de Arte "George Georgescu" şi organizat cu susţinerea Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea, a Primăriei Municipiului Tulcea şi cu sprijinul unor investitori locali, Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală "George Georgescu" este dedicat tinerilor din învăţământul muzical preuniversitar şi are drept obiectiv promovarea tinerelor talente.

"Indiferent din ce mediu social provin, de unde vin, prin acest concurs tinerii pot să se evidenţieze, să aibă o şansă să facă ce doresc şi ce sunt capabili. (...) Tatăl meu, născut într-un loc pierdut unde se termină lumea, la Sulina, a reuşit să facă o carieră reper în domeniul lui şi să fie mai mult de 40 de ani în vârfurile muzicale ale României", a afirmat Ioana Georgescu.

Născut la Sulina, pe 12 septembrie 1887, George Georgescu a urmat cursurile Conservatorului din Bucureşti şi a continuat studiul violoncelului la Şcoala Superioară de Muzică din Berlin. După primele succese internaţionale ca violoncelist, Arthur Nikisch şi Richard Strauss, marii muzicieni ai vremii, l-au îndrumat către cariera de dirijor, astfel că în anul 1918 s-a aflat pentru prima dată la pupitrul Filarmonicii din Berlin.

În anul 1921, a fost numit director artistic al Societăţii Filarmonica, al cărei preşedinte de onoare era Regele Ferdinand. A deţinut această funcţie timp de 40 de ani, cu o pauză de câţiva ani.

A dirijat concerte în ţară şi străinătate, iar statul francez i-a conferit cea mai înaltă distincţie, Legiunea de Onoare. După război, a fost directorul artistic al primelor două ediţii ale Festivalului "George Enescu" şi a colaborat cu muzicieni importanţi ai timpului, precum Sviatoslav Richter, David Oistrach, Yehudi Menuhin, Lola Bobescu.

Sursa: www.agerpres.ro