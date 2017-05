Vrancea - Un cetățean străin fără carnet de conducere, prins cu 108 km/h în oraș

Dan Marinescu/Intact Images

Poliţiştii din judeţul Vrancea au descoperit pe DN 2 E 85, la Dumbrăveni, un bărbat de 37 ani, cetățean străin, care conducea nebuneşte. Individul a fost prins de radar în timp ce rula la volanul unui autoturism, având viteza de 108 km/h în zonă cu limitare de 50 km/h.

După ce l-au tras pe dreapta, poliţiştii au aflat că vitezomanul avea permis de ședere în Piatra-Neamț, județul Neamț, dar şi că nu avea drept de conducere.

După isprava din Vrancea, bărbatul s-a ales cu dosar penal.

Vitezomanul prins la Dumbraveni cu o viteza de 108 km la ora intr-o zona in care maxima admisa este de 50 de km la ora este originar din India. El nu are permis de conducere recunoscut in Uniunea Europeana.

Sirsa: jurnaldevrancea.ro