Zapada in aprilie. Crengi rupte din teiul lui Eminescu

Zapada grea si vantul au distrus deja o parte dintr- un important simbol al Iasului: Teiul lui Eminescu. Ramuri intregi din maiestuosul arbore aflat in Gradina Copou au fost rupte si putin a lipsit ca teiul sa nu fie distrus complet. Crengile ramase sunt in continuare aplecate sub greutatea zapezii, iar cei care au avut curajul sa se avante in apropiere au fost intr-un real pericol. De altfel, intregul parc arata ca dupa razboi. Multi copaci s-au rupt, sunt crengi cazute peste tot, inclusiv peste banci si pe alei. Si vremea rea nu a afectat doar arbori batrani, ci si pe unii tineri, care insa nu au facut fata vitregiilor iernii care a venit in mijlocul de primavara.