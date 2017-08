Zeci de mii de persoane au participat la exercițiul Forţele Navale Române cu ocazia Zilei Marinei

Peste 12.000 de persoane au fost prezente marţi pe faleza Comandamentului Flotei şi în Portul Tomis din Constanţa, pentru a asista la exerciţiul demonstrativ prezentat de Forţele Navale Române, cu participarea a 30 de nave şi ambarcaţiuni, 12 aparate de zbor şi 3.000 de militari, de Ziua Marinei.



Festivitatea a debutat cu întâmpinarea preşedintelui Klaus Iohannis de către garda de onoare, intonarea Imnului de Stat şi arborarea Steagului Tricolor la catarg, simultan cu salutul dat cu cele 21 de salve de tun.



În cuvântul de bun venit la sărbătoarea marinarilor, Şeful Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), viceamiral dr. Alexandru Mîrşu, a remarcat interesul manifestat de cei prezenţi la festivităţile de la Comandamentul Flotei.



"Participarea domniilor voastre reprezintă pentru noi garanţia încrederii şi aprecierii, un suport moral esenţial în efortul nostru continuu de a atinge noi orizonturi de performanţă în lupta cu valurile vieţii", a subliniat viceamiralul Mîrşu, în deschiderea alocuţiunii sale.



Menţionând că sărbătoarea Marinei Române a fost statuată în urmă cu 115 ani, odată cu organizarea, pe 15 august, a unui Te-Deum la bordul Crucişătorului Elisabeta, în Portul Constanţa, comandantul Forţelor Navale a remarcat faptul că Ziua Marinei Române constitue în fiecare an şi un moment de bilanţ pentru cei sărbătoriţi.



"Cu rezultatele eforturilor noastre în memorie şi bazându-ne pe aprecierile colaboratorilor din ţară şi din străinătate, considerăm că marinarii, militari şi civili, lucrătorii portuari şi constructorii navali şi-au respectat blazonul şi o vor face în continuare. În actualul context al securităţii maritime din bazinul Mării Negre, România are responsabilitatea deosebită de a apăra nu numai frontiera de stat, dar şi o parte însemnată a frontierelor răsăritene ale Uniunii Europene şi ale Alianţei Nord-Atlantice. Forţele Navale Române au un rol esenţial în realizarea acestui obiectiv, evidenţiat prin participarea constantă la numeroase operaţii şi exerciţii navale majore, desfăşurate în cooperare cu partenerii NATO şi regionali", a apreciat şeful SMFN.



Spectacolul prezentat de Forţele Navale Române, pe apă, în aer şi pe uscat, sub titulatura exerciţiului FNR 2017, a inclus şapte secvenţe tactice şi alte şapte momente introductive, derulate cursiv, pe parcursul a peste două ore, conform unui scenariu, utilizând toate forţele de reacţie şi răspuns din componenţa Marinei Militare, capabile să evolueze integrat în cele trei medii naturale - apă, aer şi sol. AGERPRES