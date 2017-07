1.284 solicitări făcute la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

Un număr de 1.284 de solicitări au fost făcute la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, de sâmbătă dimineaţă până duminică dimineaţă, a declarat, pentru AGERPRES, managerul instituţiei, Alis Grasu.



"De ieri dimineaţă până azi dimineaţă, am avut 1.284 de solicitări, dintre acestea 755 fiind urgenţe. Dintre urgenţe 190 de persoane au chemat Salvarea fiind în loc public, 53 au prezentat lipotimii şi 37 de persoane au prezentat sincope", a afirmat Alis Grasu.



Ea a precizat că nu toate cazurile au fost generate de căldură.



"Oamenii îşi pierd starea de conştienţă şi din motive de sănătate, dar, sigur, că o parte din ele putem spune că au fost generate de căldură", a spus Grasu.



Managerul SABIF îi sfătuieşte pe cei care ies din casă să respecte sfaturile specifice anotimpului pe care le dau cei de la ambulanţă.



"Important este regimul alimentar bogat în fructe şi legume proaspete cu conţinut mare de apă, un regim hidro-lacto-zaharat. Se vor consuma între un litru şi jumătate şi doi litri de lichide - apă minerală, apă plată, ceai mai puţin îndulcit, sucuri naturale. Atenţie, băuturile răcoritoare nu trebuie să fie foarte reci, ci la temperatura camerei. Nu se vor consuma băuturi alcoolice, băuturi cu conţinut ridicat în cofeină şi băuturi foarte dulci. Toate aceste trei categorii cresc diureza, elimină apa din organism şi accentuează deshidratarea", a menţionat dr. Grasu.



Ea a atras atenţia şi asupra interzicerii efortului şi sportului "în plin soare" în intervalul 11,00 - 18,00 şi a modului în care se îmbracă cei care ies din casă.



"Să poarte îmbrăcăminte amplă, vaporoasă, de culoare deschisă, din in, bumbac, mătase naturală. Capul acoperit cu pălărie de soare sau şapcă. Şi chiar insist pe acest lucru, pentru că în zilele din care am avut cod roşu şi am tot mers prin Bucureşti la corturile anticaniculă şi în sprijinul echipajelor noastre am văzut că marea majoritate a populaţiei ignoră acest lucru. Capul trebuie protejat. Dacă nu se poartă pălărie sau şapcă, măcar umbrela de soare atunci când se străbat distanţe mai mari", a mai spus şefa SABIF.



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri dimineaţă o atenţionare Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic pentru 16 judeţe şi o alta Cod galben pentru alte şase judeţe, valabilă vineri între orele 10,00 - 21,00.



De asemenea, ANM a emis o atenţionare Cod roşu de temperaturi extreme şi disconfort termic pentru 19 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabilă sâmbătă, între orele 10,00 - 21,00



ANM a emis şi sâmbătă o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de furtuni, averse, dar şi valori termice ridicate, valabile în majoritatea regiunilor ţării, începând din această seară şi până luni, la ora 23,00.



ANM precizează că, în intervalul menţionat, pe arii extinse în sud şi în sud-est valorile termice vor caracteriza în continuare o noapte tropicală, cu temperaturi minime ce nu vor coborî sub 20 de grade, iar disconfortul termic va fi încă ridicat.

