13 ani de la tragedia de la Mihailești în care doi jurnaliști ai Antenei 1 au pierit. Bilanțul final, 18 morți și 10 răniți

Crater format in urma exploziei unui camion incarcat cu azot, pe drumul european 85, in localitatea Mihailesti, judetul Buzau, luni, 24 mai 2004. In urma exploziei, 18 persoane au murit, intre care mai multi pompieri veniti la fata locului pentru stingerea incendiului, si mai multe au fost ranite. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dan Marinescu