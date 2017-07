210 percheziții în dosare de contrabandă, evaziune, contrafaceri

Poliţiştii structurilor de investigare a criminalităţii economice din ţară, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, au efectuat, în perioada 17 - 29 iunie, 210 percheziţii şi au pus în aplicare 81 de mandate de aducere.



Potrivit unui comunicat al IGPR, remis AGERPRES, 12 persoane au fost reţinute, o persoană a fost arestată la domiciliu şi 11 persoane au fost puse sub control judiciar.



"Prejudiciul creat de persoanele bănuite de infracţiuni economice se ridică la 14.700.00 de lei. Pentru recuperarea lui, au fost instituite măsuri asiguratorii ori au fost confiscate peste 460.000 de ţigarete, 950 de litri de băuturi alcoolice, 7 kg de faină, zeci de pâini, băuturi spirtoase, 92 de seturi de jucării, peste 2.000 de litri de lapte, 757 de articole vestimentare, telefoane mobile, ceasuri, precum şi sumele de 94.035 lei şi 100 de euro", se spune în comunicat.



Conform sursei citate, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse a fost de peste 240.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate 195 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 340.000 de lei, şi au fost confiscate sau indisponibilizate bunuri de 193.000 de lei.



Potrivit IGPR, pe 26 iunie, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău, în cazul unor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul "comercializării de produse IT". Au fost ridicate documente contabile şi extracontabile, precum şi de proprietate, pentru bunuri imobile asupra cărora urmează să fie instituit sechestru asigurător. În urma audierilor, a fost dispus controlul judiciar, pentru 60 zile, faţă de 3 persoane.



Din cercetări a reieşit că, în 2010, reprezentanţii unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate comerţ cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice şi software-ului, ar fi înregistrat, în evidenţa contabilă, şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 de lei, de la societăţi tip "fantomă". Scopul a fost acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 14.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, potrivit IGPR.



În 28 iunie, au fost efectuate 66 de percheziţii domiciliare în Călăraşi, Dolj, Galaţi, Maramureş şi Constanţa. Acestea au vizat locuinţele mai multor persoane bănuite de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Au fost ridicate sume de bani (62.590 de lei şi 6.370 de euro), aproximativ 400.000 de ţigarete, 5,45 kg de tutun şi 674 de litri de alcool. În acest caz, poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele a cinci persoane.



Pe de altă parte, pe 22 iunie, au fost efectuate 11 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În perioada aprilie - iunie, doi reprezentanţi ai două societăţi din judeţul Vrancea ar fi achiziţionat materiale de construcţii, în valoare de 133.700 de lei, de la 6 societăţi comerciale cu sediile în judeţele Vrancea şi Galaţi. Aceştia ar fi emis ordine de plată pentru achitarea mărfii, însă, după obţinerea vizelor din partea unităţilor bancare care atestă existenţa disponibilului în cont, ar fi retras de la ATM - uri banii, făcând imposibilă decontarea instrumentelor de plată.



În acest caz, au fost ridicate şi indisponibilizate sumele de 4.990 de lei, 1.500 de euro, 15 monede de aur şi o importantă parte din bunurile achiziţionate de la 3 dintre victime. Totodată, s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru 24 de ore pe numele a două persoane. Pe 23 iunie, cei în cauză au fost prezentaţi la Tribunalul Vrancea, cu propunere de arestare preventivă, instanţa de judecată dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, mai spune IGPR.

AGERPRES